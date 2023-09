"Order of Australia", la professoressa Antonella Riem riceve la più alta onorificenza australiana

L'amore e l'interesse per l'Australia della professoressa Riem nasce molto tempo fa, quando, da poco laureata, si reca a Venezia per proseguire i suoi studi nel campo della letteratura anglosassone.





Punti chiave





L'Order of Australia è la più alta onorificenza civile australiana

La professoressa Antonella Riem è stata insignita dell'Order of Australia per i suoi sforzi nella promozione dei rapporti bilaterali tra Italia ed Australia

L'onorificenza verrà consegnata alla professoressa dall'ambasciatrice australiana in Italia

"Nel 1985 vinsi l'Australian Europe Award che mi ha permesso di passare un periodo da ricercatrice presso la University of Queensland e da allora ho avuto modo di conoscere moltissimi scrittori australiani di diverse origini approfondendo così il tema della letteratura australiana".





La professoressa Riem però non ha dedicato la sua carriera solamente allo studio della letteratura australiana, ma ha anche investito le sue forze nel promuovere gli scambi culturali tra l'Italia e l'Australia.





"Sono stata responsabile per l'Università di Udine del programma di scambio con l'Australia che permette a giovani studenti di passare un periodo di studi in un'università australiana".





La professoressa aveva un metodo interessante per determinare se gli studenti fossero pronti ad un'avventura down under.





" La prima domanda che facevo era quante ore di volo ci sono per andare in Australia. Se gli studenti sapevano rispondere correttamente significava che avevano fatto un po' di ricerca".

È stato dunque per il suo ruolo nello studio della letteratura australiana e nella promozione dei rapporti bilaterali tra Australia ed Italia che il Governor General David Hurley ha deciso di insignire la professoressa Riem dell'Order of Australia, la più alta onorificenza civile australiana.

Sono davvero molto onorata di ricevere questo riconoscimento

Data la pandemia, la dottoressa Riem non potrà venire in Australia per ricevere l'onorificenza che le sarà invece consegnata dall'ambasciatrice australiana in Italia Margaret Twomey.





"Tornerò sicuramente in Australia non appena possibile per celebrare questa importantissima onorificenza, tutti gli amici australiani mi hanno detto che non vedono l'ora di poterlo fare insieme a me".





Potete riascoltare la nostra intervista alla professoressa Antonella Riem qui:

LISTEN TO "Order of Australia", la professoressa Antonella Riem riceve la più alta onorificenza australiana SBS Italian 13/01/2022 11:12 Play

