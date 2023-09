Panna cotta allo yogurt di bufala con limoncello e fragole, la ricetta di Luca Ciano

Oltre ad essere uno dei più noti che italiani in Australia, Luca Ciano è anche autore di libri di cucina, presentatore televisivo e imprenditore. Per le feste pasquali ci propone questa panna cotta molto semplice da fare e che, garantisce Luca, soddisferà qualsiasi palato.

Ingredienti per 5 persone:

800g crema fresca



200g latte



800g yogurt di bufala (o altro tipo di yogurt)



1 baccello di vaniglia



120g zucchero semolato



5 fogli di gelatina



50g biscotti a vostra scelta, sbriciolati



400g fragole, pulite e tritate grossolanamente



100g fragole lavate e tagliate a quarti (per guarnire)



50g zucchero semolato



⅓ tazza di limoncello



Foglie di menta per guarnizione



Zucchero a velo per guarnire

Procedimento:

Immergere i fogli di gelatina in acqua fredda per cinque minuti o finché non saranno morbidi, scolare bene dall'acqua.





Aggiungere la panna, il latte, il baccello di vaniglia e i semi in una casseruola capiente e portare a bollore a fuoco lento; aggiungere lo zucchero e mescolare per farlo sciogliere. Quando bolle aggiungere i fogli di gelatina e mescolare per due minuti fino a quando non si sarà sciolta.





Togliere dal fuoco e aggiungere lo yogurt; mescolare fino ad ottenere un composto omogeneo e lasciare raffreddare. Versare il liquido nella ciotola o uno stampo da dessert, e metterlo in frigorifero per almeno sei ore o, meglio, per una notte per ottenere un risultato migliore.





In un pentolino mettere le fragole e lo zucchero, una volta che lo zucchero si sarà sciolto e si sarà ben amalgamato con le fragole aggiungere il limoncello e flambare per bruciare l'alcool. Cuocere per cinque minuti poi mescolare in una salsa omogenea.





Servire togliendo con attenzione la panna cotta dallo stampo, sbriciolare sopra i biscotti e guarnire con fragole fresche e zucchero a velo. Aggiungere qualche foglia di menta per guarnizione e condire con la salsa di fragole.





Ascolta la ricetta:

LISTEN TO Panna cotta allo yogurt di bufala con limoncello e fragole, la ricetta di Luca Ciano SBS Italian 12/04/2022 09:39 Play

Le persone in Australia devono stare ad almeno 1,5 metri di distanza dagli altri. Controllate le restrizioni del vostro stato per verificare i limiti imposti sugli assembramenti.





Se avete sintomi da raffreddore o influenza, state a casa e richiedete di sottoporvi ad un test chiamando telefonicamente il vostro medico, oppure contattate la hotline nazionale per le informazioni sul Coronavirus al numero 1800 020 080.





Notizie e informazioni sono disponibili in 63 lingue all'indirizzo www.sbs.com.au/coronavirus .

Ascolta SBS Italian ogni giorno, dalle 8am alle 10am.