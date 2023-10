Primo giorno di lockdown nel Victoria, le reazioni

Il lockdown viene definito come "circuit breaker", un lockdown rapido e stringente per bloccare il virus ed evitare una chiusura prolungata come avvenuto per il secondo lockdown nel Victoria, durato oltre 120 giorni.





Si può uscire di casa solo per cinque ragioni: per fare la spesa, per lavoro autorizzato, per fornire cure e assistenza, per attività fisica o per essere vaccinati.





Rimane il limite del raggio di cinque chilometri, con mascherine obbligatorie dappertutto, tranne che a casa.





Si può rimanere a contatto con i partner e i single possono crearsi la cosiddetta "bubble" con un altro single.





Le scuole sono ritornate da oggi all'insegnamento remoto, con asili nidi e scuole materne aperte.







I funerali hanno la limitazione a 10 partecipanti, matrimoni sospesi a meno che non ci siano motivi compassionevoli.





Stop anche alla chirurgia per quanto riguarda gli interventi facoltativi, mentre i voli internazionali diretti al Victoria continueranno.





