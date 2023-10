Pupo torna Down Under coi suoi "Ricordi di Sanremo"

Pupo e l'Australia, una storia d'amore infinita: il cantante, autore di memorabili successi come "Su di noi" e "Gelato al cioccolato", tornerà presto Down Under per quattro date con il nuovo format "Ricordi di Sanremo".



Lo spettacolo sarà il 14 ottobre all' Astor Theatre di Perth, il 15 all' Her Majesty Theatre di Adelaide, il 20 ottobre a Sydney, allo State Theatre , e chiusura il 21 a Melbourne al Palais Theatre di St Kilda.





"Ricordi di Sanremo" vedrà la partecipazione di vari artisti "accuratamente selezionati" compresa Silvia Colloca, impegnata Down Under solo pochi mesi fa in una collaborazione con Zucchero.





Intercettato da SBS Italian, Pupo ha confessato che "questa formula di riproporre grandi successi sanremesi è vincente."



Nella sua intervista, Pupo si è soffermato sull'importanza del contributo dei cantanti italiani della sua generazione per le comunità italiane all'estero, a suo dire fondamentale.





Siamo responsabili della cultura popolare italiana all'estero, è un bellissimo compito che cerco di eseguire sempre al meglio delle mie possibilità

Pupo sarà affiancato anche dalla figlia, con la quale canterà una canzone "sull'amore di un padre per la figlia, la cosa più pura che ci sia".





