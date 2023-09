"Quello che conta è che le persone indossino la mascherina, non multarle se non lo fanno"

La variante Omicron sta diventando la variante dominante anche in Australia. A detta del Chief Medical Officer federale Paul Kelly, i 500 casi già registrati della nuova variante non lasciano spazio a dubbi.





Questa affermazione sembra essere confermata dal rapidissimo incremento di casi che sta avvenendo in questi ultimi giorni. Anche se i sintomi sembrano non essere severi come quelli delle precedenti varianti, Omicron si diffonde rapidamente, e potrebbe quindi avere un impatto significativo sul sistema sanitario australiano.





Per questo motivo, il primo ministro Scott Morrison ha convocato una riunione di emergenza del National Cabinet, l'organismo che riunisce i leader di stati e territori con quelli federali per trovare una strategia comune nell'affrontare la pandemia.





A fine riunione, Morrison ha sintetizzato i punti chiave emersi durante l'incontro:





- Non verrà imposto l'obbligo di indossare la mascherina. Morrison ha dichiarato che indossare la mascherina deve essere una responsabilità individuale, e non un obbligo imposto per legge.





- Le strategie legate all'utilizzo del QR code ed i requisiti di isolamento e test richiesti per muoversi all'interno dell'Australia vanno rivisti.





- La campagna per i richiami vaccinali verrà potenziata. I medici di base ed i farmacisti riceveranno ora 10 dollari in più per ogni dose somministrata.





Le persone in Australia devono stare ad almeno 1,5 metri di distanza dagli altri. Controllate le restrizioni del vostro stato per verificare i limiti imposti sugli assembramenti.





Se avete sintomi da raffreddore o influenza, state a casa e richiedete di sottoporvi ad un test chiamando telefonicamente il vostro medico, oppure contattate la hotline nazionale per le informazioni sul Coronavirus al numero 1800 020 080.





