Referendum 2023, come funziona e come votare

L'Australia non tiene un referendum dal 1999, quindi per chi ha meno di 40 anni o è arrivato down under in questo milllennio sarà un'esperienza nuova.





Votare per chiunque abbia almeno 18 anni è obbligatorio e chi non lo fa potrebbe incorrere in sanzioni.



Perché un referendum abbia successo, è necessaria la cosiddetta doppia maggioranza: più del 50% in totale dei votanti e una maggioranza nella maggior parte degli stati.





I territori (ACT e Northern Territory) non sono presi in considerazione nel calcolo della seconda maggioranza, limitata ai sei stati, mentre naturalmente i loro voti verranno contati nel computo dei voti totali



A Proposed Law: to alter the Constitution to recognise the First Peoples of Australia by establishing an Aboriginal and Torres Strait Islander Voice. Do you approve this proposed alteration? La domanda a cui rispondere YES o NO al referendum del 18 ottobre 2023

L'Australian Electoral Commission ricorda che è importante seguire le istruzioni di voto, affinché il voto sia considerato valido.





Per esprimere il proprio voto non si dovranno infatti apporre segni di nessun tipo, ma semplicemente scrivere in inglese YES oppure NO.





