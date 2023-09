"Sono nata in Israele, vivo in Australia ma mi sento italiana!"

Danielle si è trasferita in Italia per sfida, dopo che un suo ex fidanzato vi era andato per frequentare la facoltà di medicina.





"Volevo dimostrare a me stessa che anche io ero in grado di studiare all'Università italiana. Dopo tanti anni posso dire che non solo ce l'ho fatta, ma l'ho anche battuto alla grande!", ha raccontato ai microfoni di SBS Italian.





"Per imparare evitavo gli stranieri come la peste! Così dopo due mesi già me la cavavo", ricorda.

Oggi Danielle vive con il marito e i figli a Sydney, ma la passione per l'italiano è rimasta e ha definito le sue amicizie più care.





"Ho conosciuto Cristina, quella che oggi è la mia migliore amica, ad una festa. Appena ho sentito che era italiana ho iniziato a parlarle in italiano, e da allora siamo legatissime".





L'Italia le manca ogni giorno, racconta Danielle, e la cultura e la mentalità italiane l'hanno definita come persona, tanto che trasmette ai suoi figli questo amore, anche e soprattutto grazie alla sua abilità in cucina.





"Tutto quello che mi ha insegnato l'Italia lo porto con me nella vita, e so che sarà così per sempre".





Ascolta l'intervista a Danielle Nehl:

