Storie bizzarre e vite leggendarie sugli schermi TV SBS

Venerdì alle 16.15 su SBS – Alex Polizzi’s Secret Italy





In quest’ultima puntata, Alex visita la Sicilia meridionale, dal fascino barocco di Ragusa alla magnifica Scala dei Turchi, arrivando a visitare una delle due cattedrali sotterranee al mondo, scolpita nel sale a centinaia di metri di profondità.





Venerdì alle 21.20 su SBS – Diego Maradona





Il carismatico Diego fu un’icona dei suoi tempi, osannato e adorato come pochi altri nella Napoli che condusse al suo primo scudetto. In questo documentario del 2019 diretto da Asif Kapadia, lo stesso regista di altri due indimenticabili ritratti dedicati ad Ayrton Senna e Amy Winehouse, si raccontano i miracoli di Maradona, ma anche i suoi giorni meno gloriosi.





Sabato alle 19.30 su SBS – Tour De France 2021





Dopo il Giro d’Italia, torna sugli schermi televisivi di SBS anche il Tour De France, in diretta con la prima tappa da Brest a Landerneau, 187 chilometri tutti da seguire. E su SBS Viceland alle 16 potrete seguire anche La Course, la versione al femminile del Tour.





Lunedì alle 19.30 su SBS World Movies – The 100 Year-Old Man Who Climbed Out the Window and Disappeared





Dal best seller omonimo di Jonas Jonasson arriva l’improbabile vicenda di un centenario che ha deciso che per ricominciare non è mai troppo tardi. Dopo una vita piena di eventi Allan decide, nel giorno del suo centesimo compleanno, di fuggire dalla casa di riposo in cui alloggia ed intraprendere un viaggio pieno di sorprese.





Mercoledì alle 20.30 su SBS Viceland – Colossal





Questo potrebbe forse essere uno dei film più bizzarri che vi capiterà di vedere. Anne Hathaway interpreta Gloria, una disoccupata che, cacciata dal ragazzo, lascia New York per rientrare alla sua città natale. Nel frattempo un mostro gigantesco sta distruggendo Seoul nella Corea del Sud e Gloria si accorge che la sua esistenza è legata a quello che sta succedendo dall’altra parte del globo, e quello che fa ha un impatto potenzialmente distruttivo sul pianeta.





Giovedì alle 19.30 su SBS – Australia’s Food Bowl with Stefano De Pieri





Continua la serie che vede Stefano de Pieri esplorare la sua terra, quella rossa di Mildura che, assieme alle acque del Murray River, fornisce le condizioni ideali per coltivare un’abbondanza di verdure, prodotti sani che Stefano ama utilizzare nelle sue preparazioni.





E oggi vi consigliamo due serie disponibili su SBS On Demand





Bosch – Da sabato





Torna la serie che vede come protagonista il detective Bosch, assieme al partner Jerry Edgar a condurre indagini separate su omicidi legati alla criminalità urbana e nelle aziende. La settima e ultima stagione è disponibile in esclusiva australiana su SBS On Demand quasi contemporaneamente all’uscita negli Stati Uniti.





Halt and Catch Fire – già disponibile





Definita come la migliore serie di cui non avete mai sentito parlare, Halt and Catch Fire racconta il tentativo di un imprenditore della Silicon Prairie in Texas che cerca di costruire un clone a buon mercato del nuovo PC della IBM agli inizi degli anni Ottanta del Novecento. Le quattro stagioni della serie acclamata dalla critica e tutta da scoprire sono interamente disponibili su SBS On Demand.





Vi auguriamo una piacevole settimana in compagnia dei programmi televisivi dei canali SBS. Buona visione.





