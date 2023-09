Sud Sound System, la forza delle radici

Pionieri del raggamuffin e del dancehall style, i Sud Sound System partono dal Salento nel 1989 per arrivare a suonare agli antipodi, dove arrivano nel 2010.





“Abbiamo bellissimi ricordi dell’Australia, un pubblico stupendo che si porta dietro l’italianità e la tutela, perché noi quando andiamo via restiamo sempre attaccati al nostro paese", racconta ai microfoni di SBS Italian Nandu Popu, esponente della band pugliese.





"In più io ho dei parenti a Sydney ed è stato bellissimo ritrovarli, mi viene ancora la pelle d’oca a pensarci”.



Tra i numerosi riconoscimenti, il trio ha ricevuto nel 2003 la Targa tenco per la "Migliore opera in dialetto" con il brano "Lontano"





“Quando abbiamo iniziato, il Salento era un non luogo; del sud si conoscevano Napoli e la Sicilia, di noi non si sapeva nulla. Noi rompemmo un muro che era presente nel territorio stesso, la gente ci chiedeva se non ci vergognassimo ad andare in giro a cantare in dialetto. Ma in breve tempo tutti capirono cosa facevamo e quale fosse il nostro messaggio", continua Popu.



Abbiamo contribuito allarivalutazione del Salento che oggi è un marchio non solo turistico. In tutta Italia hanno apprezzato la condivisione della nostra cultura e delle nostre radici

Dopo 17 dischi pubblicati in Italia, la band si appresta a lanciare un nuovo album.





“Arriviamo da un lungo tour, siamo stanchi, ma non ci fermiamo. Il nuovo album è quasi pronto, lo abbiamo già strutturato e per novembre dovrebbe essere finito, poi a dicembre torneremo in pista per il tour invernale, ma sicuramente l’album sarà fuori nell’arco dell’inverno”.





Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.





Seguici su Facebook , Twitter e Instagram o abbonati ai nostri podcast cliccando qui .