Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras: la parata torna a Oxford Street

La parata organizzata sabato 25 febbraio 2023 in occasione del Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras sarà il più grande evento organizzato nella capitale del NSW dalle Olimpiadi del 2000, secondo il Ministro per le Arti e il Turismo del NSW Ben Franklin.





“Riporterà le persone in città come non si vedeva da tempo e dopo i tre anni che abbiamo appena trascorso in termini di COVID, incendi e inondazioni io penso che tutti abbiano bisogno fare festa e questo è esattamente ciò che il World Pride offrirà”.





Tra i 200 carri a sfilare su Oxford Street a partire dalle 18, ci sarà anche quello si SBS.





“Per un mese ci siamo incontrati per una coreografia creata da uno dei componenti del team legale di SBS che è appassionato di danza”, racconta Federico Solchi, voce di SBS Italian.





“Siamo prontissimi: abbiamo un outfit fantastico che include un mantello arcobaleno e una maglietta con i loghi di SBS e NITV”.





L’evento di quest’anno celebra la 45esima edizione del festival LGBTQIA+, “Sydney non solo quest’anno riporta la manifestazione su Oxford Street ma ospita anche il World Pride, un anno davvero special per il Mardi Gras”.





Per ascoltare l'intervento in diretta da Sydney, clicca sul player in alto.





Ascolta SBS Italian ogni giorno, dalle 8am alle 10am.



