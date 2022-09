Le guerre dei popoli Aborigeni australiani raccontate in una docu-serie che debutta oggi su SBS e NITV

Quando il capitano James Cook arrivò per la prima volta sulle coste di quella che oggi è conosciuta come Australia, dichiarò questa vasta terra come " Terra Nullius ", ovvero terra di nessuno.





In realtà il continente insulare ospitava centinaia di clan e di nazioni di Aborigeni e isolani dello Stretto di Torres: centinaia di migliaia di persone indigene che furono immediatamente considerate come "sudditi" della corona britannica.





Questo è cio che innescò le cosidette Frontiers wars , o guerre di frontiera, ovvero i brutali conflitti tra i popoli indigeni ed i coloni britannici che hanno segnato la nascita dell'Australia. Una storia raccapricciante, che sta iniziando ad essere riconosciuta solo ora.



La regista Rachel Perkins, una donna Arrernte e Kalkadoon di origini europee, ha appena realizzato una docu-serie che descrive in dettaglio la natura della lotta dei popoli indigeni che difendono le loro terre dai coloni britannici, con il titolo " The Australian Wars ".





La serie debutta mercoledì 21 settembre alle 19:30 su SBS e NITV. La troverete in streaming su SBS On Demand in cinque lingue e sarà disponibile con descrizione audio per il pubblico non vedente o ipovedente.





