The Italian Home Cook di Silvia Colloca, un'ode alla cucina italiana casalinga

La dedica del libro è a " all the home cooks out there who speak the love language of food ".





"Siamo tutti noi, che amiamo offrire il cibo come un linguaggio di amore, un linguaggio d'affetto, come uno strumento di aggregazione", spiega Silvia Colloca al microfono di SBS Italian.



"Non siamo degli chef, abbiamo imparato a cucinare dalla mamma, la zia, la nonna, il nonno, ma quello che ci hanno insegnato al di là di alcune tecniche è l'importanza della nostra cultura".





The Italian Home Cook è un libro coloratissimo e corredato da bellissime immagini, ma soprattutto che promette di dare gli strumenti per cucinare all'italiana in modo semplice.



Non si ha mai fame nella casa degli italiani Silvia Colloca

"Se tu ti organizzi e metti in dispensa gli ingredienti-base, va a finire che un pasto ce l'hai sempre pronto", spiega Colloca.





Il libro è organizzato in sezioni tematiche: the veggie patch , legumes and grains , eggs & dairy , from the sea , poultry & meat e, dulcis in fundo, bread, sweets & coffee . Le cento ricette coprono insomma tutti i gusti e attingono alla ricca tradizione culinaria italiana.



La copertina del libro The Italian Home Cook Credit: courtesy of Pan McMillan "Questo libro l'ho scritto l'anno scorso durante il lockdown di Sydney", ricorda Silvia, "per me (e per chi ha parenti lontani) è stato un periodo difficile, era quel punto in cui non sapevamo se ci avrebbero riaperto i confini".





"Ho cominciato a scrivere questo libro perché avevo bisogno di sentirli vicini".





