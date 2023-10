Torna l'estate ed anche in Australia torna la voglia di sagre

Agli italiani, si sa, piace conservare le tradizioni ed è anche per questo motivo che gli immigrati italiani arrivati in Australia negli scorsi decenni hanno continuato ad organizzare in tutto il Paese varie feste e sagre per portare un pezzo d'Italia anche down under.





Dopo il Ferragosto, Sydney si prepara ad accogliere, domenica prossima, 29 ottobre, nel cuore di Leichhardt, la Norton Street Italian Festa che arriva quest’anno alla sua 38° edizione. Un’altra bella occasione per celebrare l’italianità, condividere tradizioni e conoscerne di nuove.



Sarà una giornata speciale per le famiglie e la comunità, aperta a chiunque abbia voglia di far festa, mangiare buon cibo italiano e non solo.





Dalle 10 alle 17, Norton Street sarà completamente vestita a nuovo, pronta per ospitare tutti gli eventi in programma: spettacoli dal vivo, dimostrazioni culinarie, bancarelle con piatti tradizionali e anche noi di SBS saremo presenti per festeggiare insieme a tutti voi.





"Quest'anno il Co.As.It ha organizzato anche l'intrattenimento sul palco principale della festa su cui si esibiranno moltissimi artisti", afferma Sara Villella Head of Education presso il Co.As.It. di Sydney ed Executive Principal dell'Italian Bilingual School.



"La festa è un momento di incontro per tutta la comunità e vi aspettiamo dunque numerosi a Leichhardt questa domenica", conclude Sara Villella.





