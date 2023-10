Veneto Club, da più di sessant'anni orgogliosamente leonino

Il Veneto Club è nato negli anni '60 da un'idea di trevisani DOC come Nino Bettiol, Riccardo Crema, Angelo Silvestrini e Aldo Saretta, che avevano in testa un luogo di ritrovo per tutti i veneti emigrati in Australia.





Nacque così "la baracca", il primo spazio coperto all'interno dei 16 acri acquistati dai primi soci, che è utilizzato ancora oggi per eventi.



La Baracca, la prima sede del Veneto Club. Credit: Courtesy of Veneto Club Nel corso degli anni, il Veneto Club si è espanso fino a diventare un vero e proprio punto di riferimento per la comunità veneta a tutto tondo, rappresentando in modo bilanciato tutte le identità provinciali.





Nonostante i sessanta e passa anni, il Club continua a celebrare orgogliosamente l'identità veneta, con eventi mirati come quello a cui ha assistito SBS Italian.



Veneto Club "Non ho quattro fratelli, ma quattromila!", racconta la signora Franca, socia del Club "dai tempi della baracca, anzi prima!".





A Franca fa eco Maria, che confessa: "Se non ci fosse stato il Veneto Club, non saprei cos'avrei fatto qui in Australia. Il Club è tutto per me".



Manuela Matteazzi e Mattia, preparatrice vocale e corista del coro dei giovani veneti ospiti al Veneto Club Nella giornata della visita di SBS Italian era in programma uno spettacolo del coro giovanile dei Veneti, che oltre ad uno spettacolo originale, ha portato sul palco anche un repertorio di canzoni tradizionali, per la felicità delle centinaia di presenti.





Tra questi spiccava la console Generale Hanna Pappalardo, che ha spiegato ai microfoni di SBS Italian quanto "i club siano un punto di riferimento fondamentale per la comunità italiana."



Non mi aspettavo una struttura così imponente. Rappresentare il Veneto in posti come questo è un orgoglio Manuela Matteazzi, preparatrice vocale del Coro Giovanile Veneto

"In questi due anni mi sono resa conto di quanto sia importante continuare questa tradizione, ed è la sfida che attende questi Club negli anni a venire", ha dichiarato la Console, giunta quasi a metà del suo mandato Down Under.



Il Veneto Club, presieduto oggi da Luis Crema, conta diverse centinaia di soci.





A detta di Fabio Sandonà, che fa parte del Comitato e che si prodiga per l'organizzazione di eventi durante tutto l'anno, "il Club rappresenta a tutto tondo la mentalità veneta".



Albo dei soci del Veneto Club

