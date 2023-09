"Viviamo sospesi, in attesa che il conflitto si risolva"

Graziosa Pancot allo scoppio del conflitto ha deciso di lasciare Mosca e trasferirsi in Italia, per paura di quello che sarebbe potuto succedere a suo marito e al suo lavoro, se fossero rimasti.





"Abbiamo capito subito che la situazione poteva precipitare e che bisognava agire in fretta, così nonostante tutte le difficoltà legate alla pandemia e alla richiesta di un visto per mio marito, siamo riusciti a prenotare un volo per l'Italia, quando i costi non erano ancora diventati proibitivi", ha raccontato ai microfoni di SBS Italian.





La paura maggiore era quella che suo marito russo potesse venir chiamato alle armi.





"Putin aveva assicurato che non sarebbe successo e magari non accadrà, ma non ci siamo fidati", ha raccontato.

Grace è conosciuta come "Grace The Amazing" sui social media, dove offre ai suoi 40mila follower consulenze rivolte ad aziende e privati, su come utilizzare i propri canali a scopi commerciali.





Con l'esclusione della Russia dal sistema di pagamenti internazionali Swift, tutto il suo lavoro sarebbe stato compromesso.

"Il mio business è rivolto principalmente all'Italia, quindi le sanzioni che i Paesi europei hanno imposto alla Russia mi avrebbero colpito duramente. Non avevo scelta, dovevo partire se non volevo perdere tutti i miei clienti", ha raccontato.





"La mia famiglia e quella di mio marito non ci raggiungeranno in Italia, nessuno di loro lascerebbe mai la Russia che è la terra dove hanno le loro radici, la loro vita e il lavoro".





Ascolta l'intervista integrale a Graziosa Pancot:

