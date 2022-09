SBS Learn English: 에피소드 19 “정원 및 식물 가꾸기: 지역사회 정원”

SBS Learn English 는 호주의 생활 방식과 문화를 익히며 말하기를 함께 배워나갈 수 있는 영어 학습용 팟캐스트입니다. 전 편을 여기서 확인하세요.





이 내용은 중급에서 상급 이상 학습자에게 적합합니다. 먼저 팟캐스트를 들으신 후 간단한 퀴즈를 풀어보세요.



학습 노트

Advertisement

이번 주 학습 목표:

식물과 정원 가꾸기에 대한 문장



정원에 대해 얘기할 때 유용한 문구:

Do you have natives or mainly introduced plants in your garden? (당신의 정원에는 토종 식물이나 외래 식물들이 있나요?)

Do your plants need full sun or part shade? (당신의 식물들은 햇빛을 많이 쬐어야 합니까 아니면 부분적으로 그늘이 필요합니까?)

Is your garden bed in a partially or fully shaded spot? (당신의 정원지는 부분적으로 그늘진 곳에 있나요 아니면 완전히 그늘진 곳에 있나요?)

Is your garden flower, vegie or ornamental? (당신의 정원에는 꽃, 채소, 관상용 중 어느 것이 있습니까?)

Do you prefer seedlings or seeds? (당신은 묘목과 씨앗 중 어떤 것을 선호하나요?)

정원 가꾸기에 대해 얘기할 때 유용한 문구:

My natives will make a lovely ornamental garden. (내 토착식물들로 멋진 관상용 정원을 만들 거야)

I need to buy a trowel and one angled shovel. (모종삽과 각진 삽을 하나 사야 해)

I’m looking for some easy-to-care perennials. (관리가 쉬운 다년생 식물을 찾고 있어요)

구어적 표현:

To ‘spring into action’ – 갑자기 매우 활동적이고 활기차게 되는 것





To ‘beat around the bush’ – 요점을 말하지 않고 문제를 논의하는 것.즉, 만약 여러분이 누군가에게 " Please, don’t beat around the bush”라고 말한다면 빙빙 돌리지 말고 말하라는 뜻으로 상대방에서 여러 중요하지 않은 것들에 대해 말하는 것을 멈추고 직접적으로 말하라고 요구하는 것





Green thumb – 식물을 잘 키우는 사람. Eg: “She has a green thumb, she can grow anything! (그녀는 식물을 잘 키우는 사람이야, 무엇이든 기를 수 있어!)"



어휘:

Seedlings (묘목) - 어린 식물, 특히 꺾꽂이 가지에서 자란 것이 아닌 씨앗에서 자란 식물





Pull out the weeds(잡초를 뽑다) – 잡초 주위의 흙을 헐겁게 하고 잡초 전체를 뿌리부터 끌어올려 정원 바닥에서 잡초를 제거하는 것





Dig a hole (구멍을 파다) – 땅에 구멍을 내는 것





Mowing the lawn (잔디 깎기) – 잔디 깎는 기계로 잔디밭의 잔디를 깎는 것





Watering the plants (식물에 물을 주는 것) – 식물이 자라는 토양이나 식물에 물을 주는 것.





Growing a seed (씨앗 기르기) - 다른 방법이 아닌 씨앗을 심어서 성장시키는 것





Planting a tree (나무 심기) – 나무 묘목을 이식하는 과정



문화 관련 정보:

커뮤니티 가든스 오스트레일리아(CGA) 는 호주 전역의 도시 농장과 지역사회의 정원을 연결합니다. 이는 호주 전역의 도시 농업과 지역사회 정원 가꾸기에 관심이 있는 사람들을 연결하는 지역사회 기반 조직이다.





'Living with Aussie Wildlife(야생동물과 살아가기)' 는 SBS Learn English 영상물이자 팟캐스트 시리즈로 세계 어디에서도 볼 수 없는 호주의 털복숭이 동물, 깃털을 자랑하는 새, 비늘로 둘러싸인 동물 등에 대해 배울 수 있다.



대본

(참고: 이 내용은 1:1 번역이 아닐 수 있습니다.)





안녕하세요, 여러분은 지금 SBS Learn English 팟캐스트를 듣고 계십니다. 이 팟캐스트는 호주 인들과 이야기하고, 이해하며, 친숙해질 수 있도록 돕고 있습니다.





캐머얄(Cammerygal )사람들을 우리가 기록하고 있는 이 땅의 전통적 주인(Traditional Owners)으로 인정하고 과거 및 현재에 대해 그들의 원로들에게 경의를 표합니다.





저는 요시파이고, 여러분처럼 호주 문화를 매일 배워가고 있습니다.





오늘 수업에 들어가기 전에, 애플 팟캐스트에 리뷰를 남겨 준 청취자 마리 씨에게 한 말씀드립니다. "정말 훌륭합니다, 정확히 제가 찾던 거예요."라고 후기를 남기셨어요.





고맙습니다. 특정한 주제를 다루길 원하시거나 피드백을 남기길 원하신다면 리뷰에 남겨주시면 감사하겠습니다. 다음에 저희가 감사를 표할 분은 여러분일 수도 있어요!





자, 이제 단도직입적으로 얘기해 볼까요, 적극적으로 제가 가장 좋아하는 계절에 대한 문구들 배워봅시다. 봄이죠! 드디어 봄이 왔어요. 식물이 자라고 있고, 모두가 정원 가꾸기에 대해 이야기하고 있죠. 수지나 앨런도 그런데요, 대화를 들어보시죠.





앨런





수지야 넌 사랑스러운 토종식물들을 갖고 있구나, 어디다 놓을 거야?





수지





햇빛을 부분적으로 받아야 해, 멋진 관상용 정원이 될 수 있을 거야. 그래서 여기 구석에 놓을까 생각하고 있어.





앨런





나는 토착식물들이 관리할 게 적고 너무 빨리 마르지 않기 때문에 너무 좋아. 나는 식물을 잘 키우는 사람이 아니어서 그게 좋거든!





요시파





앨런은 수지에게 그녀의 토착식물에 대해 물었습니다. 호주의 국화인 골든 와틀(golden wattle)과 같은 토종 동물이나 식물들은 한 지역의 토착종입니다.





또는 외래식물이 유입될 수 있는데 이는 한 식물종이 우연히 또는 의도적으로 어떤 지역으로 유입되는 것입니다. 그래서 이렇게 물을 수 있죠.



In your area, is it natives or mainly introduced trees and plants?

(당신의 지역에는 토착종이 있나요, 아니면 주로 외래종 나무와 식물이 있나요?)





수지는 그녀의 토착종 관리를 위해 특별히 생각해 놓은 것이 있었죠.





수지





They need partial sun, and they’ll make a lovely ornamental garden.





(햇빛을 부분적으로 받아야 해, 멋진 관상용 정원이 될 수 있을 거야)





여러분의 식물들은 햇빛을 많이 쬐어야 하나요 아니면 부분적으로 그늘이 필요한가요? 여러분의 정원지는 부분적으로 그늘진 곳에 있나요 아니면 완전히 그늘진 곳에 있나요? 정원이 없다면 꽃, 채소, 관상용 중 어떤 것을 원하세요?





관상용 정원은 야채나 허브와 같은 농작물의 생산보다 어떻게 보이는지를 고려해 디자인됩니다.





꽃이나 화려한 잎을 가진 식물을 포함하기도 합니다.





또한 잡초 뽑기, 가지치기 등 많은 작업이 필요하지 않다면 정원의 유지관리가 수월하다고 말할 수 있습니다.





여러분의 정원이 많은 물을 필요로 하지 않는다면 가뭄에도 견딜 수 있고, 그 반대라면 자주 물을 주어야 할 수도 있습니다.





호주의 토착식물은 유지관리가 수월하고 가뭄에 잘 견딥니다.





식물과 관련한 다른 것들을 묘사하는데 ' tolerant(내성)'이라는 단어를 종종 보게 될 수도 있습니다. 다음에 식물을 사게 된다면 ' sun tolerant(불내성)', ' pest tolerant(해충 내성)' 또는 ' wind tolerant(풍내성)'이라는 문구를 확인하세요.





그렇다면 여러분은 정원사로서 어떻게 하고 있나요?



Do you have a green thumb?

(여러분은 식물을 잘 가꾸는 사람인가요?)





안타깝게도 저는 식물을 잘 가꾸는 사람이 아닙니다.





green thumb이라는 뜻은 식물이 잘 자라게 하는 비범한 능력을 가진 것을 의미합니다.





수지가 그런 사람이었으면 좋겠는데요! 수지가 앨런에게 많은 식물 목록을 주고 정원용 도구를 사러 보냈습니다. 앨런이 잘 하고 있는지 확인해 봅시다.





앨런





아, 찾았다. 수지의 리스트. …뭐라고 써있지?... 모종삽, 전지가위, 각진 삽… 좋은 가격에 각진 삽을 사다줄 수 있을까? 또 뭐가 있지? 가지치기용 가위, 물뿌리개, 큰 가위. 잠시만, 여기 페이지 하단에 호스도 추가해 놨구나.





앨런은 정원용 도구를 사고 있습니다. 먼저 그는 이렇게 말했죠.



A trowel, secateurs, a shovel.

(모종삽, 전지가위, 삽)





모종삽(Trowel)은 식물이나 흙을 들어올리기 위해 구부러진 주걱과 같은 작은 휴대용 도구입니다.





전지가위(secateurs)는 한 손으로 사용하기 좋은 한 쌍의 가지치기 가위이다.





앨런은 특정한 삽을 염두에 두고 있었습니다.



I wonder if I can get an angled shovel at a good price.

(각진 삽을 좋은 가격에 살 수 있을지 모르겠네)





각진 삽(angled shovel)은 땅을 파는데 좋은 날을 가진 삽입니다.





그리고 앨런이 말하는 것을 들으셨죠.



Pruners, a watering can, shears and a hose.

(가지치기용 가위, 물뿌리개, 큰 가위, 호스)





가지치기용 가위, 물뿌리개, 큰 가위, 호스 그리고 잔디 깎는 기계와 포크를 추가하도록 하죠. 이것들은 정원 가꾸기용 도구들의 이름들입니다.





이제 앨런과 수지가 이야기를 나누고 있습니다. 이번 대화에서 수지는 이번 에피소드의 주제인 정원을 가꾸는 전문가인 원예가입니다.





앨런





손질이 쉬운 다년생 식물을 찾고 있어요.





수지





묘목과 씨앗 중 어떤 것을 선호하나요?





앨런





잘 모르겠는데, 어떤 걸 추천하시겠어요?





수지





글쎄… 묘목이 더 빠르고 쉬워요. 만약 씨앗을 뿌리고 싶은 거라면 돈을 절약할 수는 있지만 더 오래 걸릴 거예요.





자, 단도직입적으로 들어가 보죠. 설명할 게 많습니다.





그나저나, " beat around the bush(말 돌리기)"는 본론으로 들어가지 않고 문제를 논의하는 것을 의미합니다.





그래서 만약 누군가에게 " Please, don't beat around the bush, (제발 빙빙 돌리지 말아요)"라고 말한다면, 그들에게 요점을 말하고 중요하지 않은 다른 것들에 대해 말하지 말라고 요청하는 것입니다.





그래서 앨런은 꽃을 사려고 하고 있었습니다. 이렇게 말했죠.



I’m looking for some easy-to-care perennials.

(손질이 쉬운 다년생 식물을 찾고 있어요)





다년생 식물(perennial plant) 또는 간단히 다년생(perennial)은 많은 계절에 걸쳐 계속 자라는 식물입니다. 이것은 한 계절 동안만 지속되는 일년생 식물과는 다릅니다.





그러자 수지가 물었죠.



Do you prefer seedlings or seeds?

(묘목과 씨앗 중 어떤 것을 선호하나요?)





묘목은 씨앗에서 자라는 어린 식물입니다. 기본적으로 묘목은 이미 싹을 틔운 씨앗입니다.





이것들은 시간을 절약해 줄 수 있고, 비용 값을 합니다. 수지가 이렇게 말했죠.





수지





글쎄… 묘목이 더 빠르고 쉬워요. 만약 씨앗을 뿌리고 싶은 거라면 돈을 절약할 수는 있지만 더 오래 걸릴 거예요.





파종은 식물 키우기를 말하는 또 다른 표현이지만, 씨앗을 뿌리는 경우만 말합니다. 씨앗은 뿌릴 수 있지만 식물은 뿌릴 수 없죠. 식물은 심어야 합니다! 헷갈리시죠?





오늘 초대손님은 SBS 베트남 프로그램의 Anh Vu입니다. 안녕하세요, 오늘 참석해줘서 고마워요.





안





안녕하세요, 요시파. 함께 하게 돼 반갑습니다.





요시파





저에게 정원 가꾸기와 베트남 공동체가 어떻게 협력하는지 말해주신다고요.





안





네, 정원 가꾸기와 베트남 사회는 긴밀하게 연결되어 있습니다. 베트남 사람들에게 정원 가꾸기는 고향의 긍정적인 기억과 연결되는 길이기도 하거든요. 고수, 바질, 민트, 레몬그라스, 생강과 같은 아주 많은 요리용 약초들을 여러분의 뒷마당에 심을 수 있습니다.





요시파





저도 어머니의 뒷마당에서 나는 허브를 좋아했지만, 시드니로 이사 온 이후로 제 정원은 창틀에 있는 두 개의 화분이 전부예요. 집 근처에 있는 커뮤니티 가든을 찾아보라고 하셨죠?





안





네. 호주에는 600개가 넘는 지역 정원과 도시 농장들이 있는데, 사람들은 그곳에서 신선한 음식을 재배하거나 배우고, 휴식을 취하면서 새로운 친구를 사귀기 위해 모이곤 합니다.





요시파





공유해줘서 고마워요 안. 저희 집 근처에 있는 지역 정원을 찾아봐야 겠네요.





안





찾는 건 쉬워요. communitygarden.org.au 웹사이트를 방문하시면 호주에서 활성화되고 있는 지역 정원 커뮤니티에 참여할 수 있습니다.





======





다시보기, 업데이트, 피드백을 남기시려면 이메일을 가입해 주세요 .