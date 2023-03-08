ຈະໄດ້ໃບອະນຸຍາດຂັບຂີ່ ອອສເຕຣເລັຍແນວໃດ

ຈຸດສຳຄັນ
- ໃບຂັບຂີ່ ແມ່ນໃບອະນຸຍາດຕາມກົດຫມາຍ ໃນການໃຊ້ຍານພາຫະນະ ໃນອອສເຕຣເລັຍ.s in Australia.
- ຣັດ ແລະເຂດປົກຄອງ ຂອງອອສເຕຣເລັຍ ກໍານົດວິທີຂໍຮັບໃບຂັບຂີ່, ສະນັ້ນ ກົດລະບຽບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບອຳນາດກົດໝາຍ ຂອງແຕ່ລະຣັດ.
- ກ່ອນທີ່ ຜູ້ຂັບຂີ່ຈະໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດຂັບຂີ່ເຕັມ, ພວກເຂົາເຈົ້າ ຈໍາເປັນຕ້ອງຜ່ານ ການປະເມີນຫຼາຍຢ່າງ.
- ຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ອາດມີສິດ ທີ່ຈະປ່ຽນໃບອະນຸຍາດຈາກຕ່າງປະເທດຂອງເຂົາ ໃຫ້ເປັນໃບອະນຸຍາດ ຂອງອອສເຕຣເລັຍໂດຍຜ່ານຂັ້ນຕອນທີ່ສັ້ນລົງ, ອີງຕາມ ສະຖານະການຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ໃບອະນຸຍາດຂັບຂີ່ ແມ່ນໃບອະນຸຍາດຂອງທາງການ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຖື ສາມາດຂັບຂີ່ຣົດ ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍ.
ໃນອອສເຕຣເລັຍ, ມີຫຼາຍຂັ້ນຕອນໃນການຂໍໃບອະນຸຍາດຂັບຂີ່, ຜ່ານລະບົບທີ່ຈົບການສຶກສາ. ຂັ້ນຕອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຂື້ນຢູ່ກັບຂນາດ ແລະປະເພດ ຂອງຍານພາຫະນະ ທີ່ທ່ານຕ້ອງການຂັບ.
ກົດລະບຽບ ກໍຍັງແຕກຕ່າງກັນ ລະຫວ່າງຣັດ ແລະເຂດປົກຄອງຕ່າງໆ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຍັງມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນຫຼາຍ ໃນຂອບເຂດອຳນາດກົດໝາຍ.
ຂັ້ນຕອນທໍາອິດ ແມ່ນການຮຽນຮູ້ກົດຈະຣາຈອນ. ຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດສມັກການທົດສອບ ເພື່ອຮັບໃບອະນຸຍາດຂອງຜູ້ຮຽນຂັບຂີ່, ໂດຍທົ່ວໄປເອີ້ນວ່າໂຕ 'L'. ໃບອະນຸຍາດ 'L' ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານ ຝຶກການຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະ ພາຍໃຕ້ການດູແລ.
"ໃນຣັດ New South Wales, ອາຍຸຂັ້ນຕ່ຳ ໃນການໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດຜູ້ຮຽນຂັບແມ່ນ 16 ປີ. ທ່ານຍັງຕ້ອງຜ່ານ ການທົດສອບສາຍຕາ ແລະການທົດສອບຄວາມຮູ້. ການທົດສອບຄວາມຮູ້ ຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນກ່ຽວກັບການ ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ ກົດຈະຣາຈອນ, ເພື່ອວ່າ ທ່ານຈະສາມາດຢູ່ຢ່າງປອດພັຍ ໃນຫົນທາງ," Louise Higgins Whitton, ຜູ້ອໍານວຍການ ຂອງ NSW Transport Director of Road Safety Strategy and Policy, ອະທິບາຍ.
Expert driving instructors are especially trained to teach learner drivers in a stress-free environment, L Trent's Frank Tumino says. Source: Getty / Getty Images
ໃນຂນະທີ່ຢູ່ໃນໂຕ L ຂອງທ່ານ, ທ່ານຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າ:
- ທ່ານຕ້ອງມີຜູ້ຂັບຂີ່ ທີ່ມີໃບຂັບຂີ່ເຕັມ ນັ່ງນຳທ່ານ ແລະດູແລທ່ານ ໃນຂນະທີ່ຢູ່ໃນຣົດສເມີ.
- ທ່ານຕ້ອງສະແດງແຜ່ນປ້າຍ 'L' ຢູ່ດ້ານນອກ ຂອງຍານພາຫະນະຂອງທ່ານ.
- ຫ້າມດື່ມເຫຼົ້າ ຫຼືເສບຢາກ່ອນຂັບຣົດ.
- ທ່ານຕ້ອງປະຕິບັດ ຕາມຂີດຈໍາກັດຄວາມໄວ ຕາມທີ່ບົ່ງໄວ້
- ຫ້າມໃຊ້ໂທຣະສັບມືຖື.
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ຜູ້ຮຽນຂັບຂີ່ ຕ້ອງຢູ່ໃນໂຕ L ຂອງພວກເຂົາໃນໄລຍະເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້, ຂຶ້ນກັບອາຍຸຂອງເຂົາ. ກ່ອນທີ່ພວກເຂົາຈະສາມາດຂັບຣົດຄົນດຽວ, ພວກເຂົາ ຕ້ອງຜ່ານການທົດສອບການຂັບຂີ່ ພາກປະຕິບັດເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດ 'ຊົ່ວຄາວ-Provisional' ຫຼື 'ທົດລອງ-Probationary', ທີ່ເອີ້ນວ່າໂຕ 'P'.
Frank Tumino, ຜູ້ສອນຂັບຣົດຂອງ L Trent, ໂຮງຮຽນຂັບຂີ່ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ຂອງອອສເຕຣເລັຍ, ແນະນໍາໃຫ້ ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ຮວມທັງການຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກຄອບຄົວ ແລະຫມູ່ເພື່ອນ ເພື່ອສນັບສນູນຜູ້ຮຽນຂັບ ເພື່ອທີ່ຈະຜ່ານການທົດສອບຂອງເຂົາ.
"ທ່ານສາມາດຊື້ບົດຮຽນການຂັບຂີ່ ແລະໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ຄູຝຶກມືອາຊີບຈະພາທ່ານຜ່ານ ດ້ານທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ ໃນການສ້າງພື້ນຖານທີ່ຫນັກແຫນ້ນ, ຮຽນຮູ້ເຕັກນິກການຂັບຂີ່ທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະສ້າງພື້ນຖານນັ້ນ."
The Australian graduated licensing scheme ensures novice drivers slowly build up their driving and road safety skills before they are fully licensed. Source: Getty
ການປ່ຽນໃບຂັບຂີ່ ສໍາລັບຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ.
ຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ທີ່ມີໃບອະນຸຍາດຈາກຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງປ່ຽນໃບອະນຸຍາດຂອງເຂົາ ໃຫ້ເປັນໃບອະນຸຍາດຂອງອອສເຕຣເລັຍເພື່ອຂັບຂີ່ ຢ່າງຖືກກົດຫມາຍ.
Louise Higgins Whitton ກ່າວວ່າ ຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບປັດຈັຍຕ່າງໆ.
ນາງກ່າວວ່າ "ຂັ້ນຕອນ ທີ່ທ່ານຕ້ອງປະຕິບັດ ຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບປະເທດທີ່ທ່ານມາ, ບ່ອນທີ່ອອກໃບອະນຸຍາດຂອງທ່ານ, ທ່ານໄດ້ໃບອະນຸຍາດດົນປານໃດແລ້ວ, ແລະລະບົບການອອກໃບອະນຸຍາດແມ່ນແນວໃດ. ຄືກັບວ່າທ່ານມາຈາກໃສ."
ຖ້າຫາກວ່າທ່ານ ມາຈາກປະເທດທີ່ລະບົບໃບອະນຸຍາດຂັບຂີ່ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ, ທ່ານອາດຈະຕ້ອງມີການທົດສອບເພີ່ມເຕີມ ແລະການທົດສອບເຫຼົ່ານັ້ນ ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ ຕາມປະເທດທີ່ທ່ານມາ ແລະປະເພດຂອງໃບອະນຸຍາດ ທີ່ທ່ານຈະປ່ຽນ.Louise Higgins Whitton, NSW Transport
ໃນບາງກໍລະນີ, ຖ້າຫາກວ່າທ່ານ ມີໃບອະນຸຍາດຂັບຂີ່ທີ່ຖືກຕ້ອງ ຈາກຕ່າງປະເທດ ທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະປ່ຽນ ເປັນໃບອະນຸຍາດເຕັມຂອງອອສເຕຣເລັຍ, ທ່ານຈະມີໂອກາດພຽງຫນຶ່ງເທື່ອ ທີ່ຈະຜ່ານການທົດສອບ ການຂັບຂີ່ພາກປະຕິບັດ ຖ້າຫາກບໍ່ຜ່ານ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດໂຕ L.
ທ່ານ Tumino ກ່າວວ່າ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮຽນຂັບຣົດ ຢູ່ໃນປະເທດອື່ນ ອາດຕ້ອງການ ການຝຶກອົບຮົມພິເສດ ເພື່ອຜ່ານການທົດສອບ.
"ກັບພວກຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ, ພວກເຮົາມີຂອບເຂດ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ໃນບົດຮຽນທີ່ພວກເຮົາຈໍາເປັນ ຕ້ອງໄດ້ສອນກົດຈະຣາຈອນຫຼາຍຂຶ້ນ.ເຮົາຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ຕໍ່ການທໍາລາຍນິສັຍບາງຢ່າງ ທີ່ເຂົາເຈົ້າອາດພັດທະນາຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ຄວາມຈິງທີ່ວ່າ ພວກເຮົາຂັບຣົດຢູ່ເບື້ອງຊ້າຍຂອງຖນົນ...ນັ້ນເປັນສິ່ງທ້າທາຍ ທີ່ສໍາຄັນໃນປະເທດນີ້."
ໃນຂນະທີ່ຢູ່ໃນໂຕ P ຂອງທ່ານ, ທ່ານຍັງບໍ່ສາມາດດື່ມເຫຼົ້າ ກ່ອນທີ່ຈະຂັບຣົດ ແລະທ່ານຕ້ອງຮັກສາຄວາມໄວ ຕາມທີ່ບົ່ງໄວ້.
Migrants from countries with similar licensing systems to Australia can easily convert their driving permits. Those who hold overseas licenses from less regulated countries may need to undergo further examinations. Credit: Deepak Sethi/Getty Images
ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະໄດ້ໃບຂັບຂີ່ເຕັມ, ທ່ານຍັງອາດຈະຕ້ອງຜ່ານ ການທົດສອບ ການຮັບຮູ້ອັນຕະຣາຍ, ເພື່ອພິສູດວ່າທ່ານຮຽນຮູ້ພັຍອັນຕະຣາຍ ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ ຂໍ້ຈໍາກັດບາງຢ່າງ ຈະຜ່ອນລົງ ເມື່ອທ່ານໄດ້ໃບອະນຸຍາດຂັບຂີ່ເຕັມ,ແຕ່ທ່ານຍັງຕ້ອງ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມກົດຈະຣາຈອນທັງຫມົດ.
ການລະເມີດກົດຈະຣາຈອນ ອາດນໍາໄປສູ່ການຖືກປັບໃຫມໃຫຍ່, ການຣະງັບຫຼືການຍົກເລີກ ໃບອະນຸຍາດຂັບຂີ່.
ທ່ານ Tumino ເຕືອນວ່າ "ພວກເຮົາເປັນປະເທດທີ່ມີການຄວບຄຸມທີ່ເຂັ້ມງວດ. ມີການລົງໂທດຢ່າງຫນັກ ສໍາລັບການຂັບຣົດຫຼັງຈາກກິນເຫຼົ້າຫຼືເສບຢາ."
Police in Australia conduct frequent roadside breath tests to ensure drivers are not intoxicated. Heavy fines apply for those who flaunt road rules. Credit: wikimedia commons
ໂຄງການຂັບຂີ່ພິເສດ ສໍາລັບຜູ້ລີ້ພັຍ ແລະຊາວອົບພະຍົບ.
ອົງການບໍຣິການຊຸມຊົນ ແລະການຕັ້ງຖິ່ນຖານຫຼາຍແຫ່ງ ທົ່ວອອສເຕຣເລັຍມີໂຄງການຂັບຂີ່ ໂດຍບໍ່ເສັຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຫຼືຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ຳແມ່ນຖືກອອກແບບ ສໍາລັບຜູ້ອົບພະຍົບ ແລະຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ໂດຍສະເພາະ.
The Great Lakes Agency for Peace and Development (GLAPD) ແມ່ນຫນຶ່ງໃນຫຼາຍອົງການ ລະດັບຮາກຫຍ້າ ທີ່ດໍາເນີນໂຄງການສນັບສນູນ ສໍາລັບຜູ້ຮຽນຂັບຂີ່ ຈາກພື້ນຖານທີ່ມີວັດທະນະທັມ ແລະພາສາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ທ່ານ Emmanuel Musoni ຜູ້ບໍຣິຫານຂອງ GLAPD ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ເລີ່ມດໍາເນີນໂຄງການ ຊຶ່ງຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຮຽນຂັບຂີ່ ຜ່ານການທົດສອບພາກປະຕິບັດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ, ຫຼັງຈາກທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ພົບວ່າແມ່ທີ່ເປັນອົບພະຍົບໃຫມ່ ແລະໂສດຫລາຍຄົນ ໄດ້ອາສັຍຄົນອື່ນໃນການຂົນສົ່ງ. ອົງກອນໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການຈ້າງຄູສອນ ຈາກພາຍໃນຊຸມຊົນຜູ້ອົບພະຍົບ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບປະສິດທິຜົນດີທີ່ສຸດ.
ລາວກ່າວວ່າ: "ບາງຄົນກໍບໍ່ຮູ້ເລີຍວ່າ ຈະຈັບພວງມາລັຍຣົດແນວໃດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ສອນຈຶ່ງເລີ່ມຈາກຈຸດນັ້ນ ເພື່ອສອນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ຂັບຣົດ ຈົນເຖິງຈຸດ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດ."
Micheline Nyantabara ແມ່ນຄົນນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຮັບປໂຍດຈາກໂຄງການນີ້.
Being a fully licensed driver offers independence and opens up job prospects. Credit: Narong Jongsirikul / EyeEm/Getty Images/EyeEm
ນາງ Nyantabara ບໍ່ເຄີຍຂັບຣົດໃນ Congo ບ້ານເກີດຂອງນາງ ແລະມີຄວາມຢ້ານກົວຫຼາຍ ທີ່ຈະນັ່ງຢູ່ຫຼັງພວງມາລັຍ.ນາງໄດ້ຕັດສິນໃຈ ທີ່ຈະຮຽນຂັບຣົດ ເພາະການໃຊ້ການຂົນສົ່ງສາທາຣະນະ ໃນການເຮັດວຽກ ແລະເຮັດທຸຣະສ່ວນໂຕ ແມ່ນໃຊ້ເວລາຫຼາຍ. ການທີ່ພາເດັກນ້ອຍຄົນຫນຶ່ງໄປນຳ, ນາງເວົ້າວ່າການເອົາ prams ຂຶ້ນຣົດເມນັ້ນມັນລໍາບາກ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ ນາງໄດ້ຮຽນຂັບຣົດ ກັບມືອາຊີບ ແລະໄດ້ຮັບການຝຶກສອນ ຈາກຫມູ່ເພື່ອນ, ແຕ່ນາງກໍບໍ່ຜ່ານ ການທົດສອບການຂັບຣົດ ພາກປະຕິບັດສອງເທື່ອ–ຈົນກວ່ານາງໄດ້ຮຽນຂັບຣົດກັບ GLAPD.
ນາງໃຫ້ເຄຣດິດຄວາມສໍາເລັດຂອງນາງ ໃນການແບ່ງປັນພື້ນຖານວັດທະນະທັມອັນດຽວກັນ ກັບຜູ້ສອນຂອງນາງ ຊຶ່ງໄດ້ຊ່ວຍສ້າງຄວາມຫມັ້ນໃຈໃຫ້ນາງ.
"ຂ້ອຍສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ວ່າ ເພິ່ນເວົ້າຫຍັງຫຼາຍຂຶ້ນແລະສິ່ງທີສອງແມ່ນ...ລາວມີປະສົບການທີ່ດີຫຼາຍ."
ນາງເວົ້າວ່າການໄດ້ຮັບໃບຂັບຂີ່ຂອງນາງ ໄດ້ປ່ຽນຊີວິດຂອງນາງ ແລະລູກຊາຍຂອງນາງ.
ຕອນນີ້ ຂ້ອຍສາມາດໄປໄດ້ທຸກບ່ອນ ທີ່ຂ້ອຍຕ້ອງໄປ...ແຕ່ກ່ອນແມ່ນຍາກຫຼາຍ, ແຕ່ດຽວນີ້ ຂ້ອຍມີຣົດຂອງຂ້ອຍເອງ. ມັນງ່າຍຫຼາຍທີ່ຈະໄປເຮັດວຽກ, ມັນງ່າຍຫຼາຍ ທີ່ຈະພາລູກຊາຍຂອງຂ້ອຍ ອອກໄປຂ້າງນອກ. ມັນເຮັດໃຫ້ຊີວິດງ່າຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະສໍາລັບຜູ້ຍິງທີ່ມີລູກ.
ນາງ Nyantabara ຊຸກຍູ້ໃຫ້ແມ່ຍິງຄົນອື່ນໆ ເອົາຊນະຄວາມຢ້ານກົວໃນການຂັບຂີ່, ເນື່ອງຈາກວ່າລາງວັນ ກໍຄືການປ່ຽນແປງ.
"ມັນຈະເປັນຕາຢ້ານຫຼາຍ, ແຕ່ເມື່ອທ່ານປະສົບຜົນສໍາເລັດ, ເມື່ອທ່ານໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດຂັບຂີ່, ທ່ານບໍ່ໄດ້ຄິດເຖິງສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນມາກ່ອນ, ເພາະວ່າສິ່ງນັ້ນໄດ້ປ່ຽນຊີວິດຂອງທ່ານ."