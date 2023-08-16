ສ້າງຄວາມຊໍານານດ້່ານພາສາອັງກິດ: ຂັ້ນຕອນໃນການເພີ່ມທັກສະດ້ານພາສາຂອງທ່ານ

ຈຸດສໍາຄັນ
- ແອັບຟຣີ (Free apps) ແລະເຄື່ອງມືການຮຽນອອນໄລນ໌ ສາມາດ ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຝຶກພາສາອັງກິດໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຜ່ອນຄາຍ.
- ໂຄງການພາສາອັງກິດຜູ້ຍ້າຍຖິ່ນຖານທີ່ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ (Adult Migrant English Program) ຂອງຣັຖບານຊ່ວຍຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຜູ້ໃຫຍ່ ແລະຜູ້ເຂົາມາໃນປະເທດດ້ານມະນຸດສະທັມ ໃຫ້ມີທັກສະດ້ານພາສາອັງກິດ.
- ການເບິ່ງລາຍການ ທີ່ມີຄຳບັນຍາຍ (Subtitle) ແລະການອ່ານ ປຶ້ມສຽງ (Audio books) ຈະປັບປຸງໄວຍະກອນຂອງທ່ານ ໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວ.
ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວດ້ານພາສາອັງກິດ ແມ່ນຍາກທີ່ຈະຊ່ຽວຊານ, ແລະພວກເຮົາທຸກຄົນຮູ້ວ່າ ມັນຍາກສໍ່າໃດ ທີ່ຈະເຂົ້າໃຈສຳນຽງ ແລະສຳນວນ (Idioms) ຂອງ.
Marcella Aguilar ເປັນຜູ້ປະສານງານຜູ້ສອນອາສາສມັກ ກັບ
ນາງເວົ້າວ່າ, ຜູ້ຮຽນພາສາອັງກິດຕ້ອງປະເຊີນກັບອຸປະສັກຫຼາຍຢ່າງ, ແລະຄວາມຢ້ານກົວ ອາດເປັນອຸປະສັກທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງທັງຫມົດ.
"ພວກເຂົາອາດຈະເຖົ້າເກີນໄປ ຫຼືພວກເຂົາຮູ້ສຶກວ່າ ຕົນເອງ ໄດ້ອອກຈາກລະບົບການສຶກສາມາດົນແລ້ວ ແລະພວກເຂົາ ບໍ່ມີການຮຽນມາກ່ອນ ສະນັ້ນ ພວກເຂົາບໍ່ມີຍຸດທະສາດການຮຽນຮູ້."
ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າ, ມີການສນັບສນູນທາງດ້ານພາສາ ສໍາລັບ ສະຖານະການ ສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານ, ດັ່ງນັ້ນ ພຽງແຕ່ເລີ້ມເຮັດໂລດ.
ຜູ້ຄົນບໍ່ສົນໃຈວ່າ ທ່ານເຮັດຜິດພາດຫຼືບໍ່. ພາສາ ແມ່ນສໍາລັບ ການສື່ສານ, ແລະຜູ້ຄົນ ພຽງແຕ່ຕ້ອງການທີ່ຈະໄດ້ຍິນຂໍ້ຄວາມ.Marcella Aguilar
ການສຶກສາພາສາອັງກິດ ແບບເປັນທາງການ
ຕາມທີ່ Alison Lennon, ຜູ້ອໍານວຍການດ້ານການສຶກສາທີ່
Langports English Language College, ການສຶກສາພາສາອັງກິດ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເຂົ້າໃຈພາສາພື້ນຖານຫຼາຍຂຶ້ນ.
ນາງກ່າວວ່າ "ການຝຶກອົບຮົມພາສາອັງກິດທາງການຫລາຍຂຶ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຮັດວຽກໄດ້ດີ, ສໍາລັບການເຊື່ອມໂຍງ ແລະສໍາລັບການສຶກສາໃນອະນາຄົດ.”
ວີຊາ (visa) ຂອງທ່ານ ອາດຈະກຳໜົດໃຫ້ທ່ານ ສະແດງຫຼັກຖານ ກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດ ດ້ານພາສາອັງກິດຂອງທ່ານ.
ຣັຖບານອອສເຕຣເລັຍ ຮັບຮູ້ການທົດສອບພາສາອັງກິດ ຫລາຍຢ່າງ ສໍາລັບການຂໍວີຊາ. ມະຫາວິທະຍາໄລ, TAFE, ວິທະຍາໄລເອກະຊົນ ແລະສູນພາສາ ທີ່ມີຫຼັກສູດປະກາດສະນີຍະບັດ ເຊັ່ນ: IELTS*, CAE* ແລະ TOEFL*.
Hester Mostert, ຄູສອນພາສາອັງກິດ, ກ່າວວ່າ ເມື່ອປະເຊີນຫນ້າ ກັບທາງເລືອກຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້, ການມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຊັດເຈນ ກ່ຽວກັບເປົ້າຫມາຍສຸດທ້າຍຂອງທ່ານ ເປັນສິ່ງສໍາຄັນຫຼາຍ.
Credit: Westend61/Getty Images/Westend61
"ນັກຮຽນທີ່ມາທີ່ນີ້ ເພື່ອທ່ອງທ່ຽວ ແລະຄວາມມ່ວນຊື່ນ ອາດຕ້ອງການເບິ່ງຫຼັກສູດພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ.
"ນັກຮຽນບາງຄົນ ຢາກຮຽນຈົບທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ບ້ານ ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຂົາຈະຊອກຫາສະຖານທີ່ຕ່າງໆທີ່ສອນ TOEIC ແລະ IELTS. ສໍາລັບທາງເລືອກໄລຍະທີ່ຍາວກວ່າ, ມີໂຮງຮຽນທີ່ເປີດສອນຫຼັກສູດເພື່ອຮຽນຕໍ່ TAFE ຫຼື ມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆ."
ຜູ້ຖືວີຊານັກຮຽນ ມີຂໍ້ກໍານົດສະເພາະ. ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ນັກຮຽນຕ້ອງໄດ້ລົງທະບຽນຮຽນ ໃນໂຮງຮຽນພາສາ ທີ່ຕ້ອງຮຽນຫນ້າຕໍ່ຫນ້າ ຢ່າງຫນ້ອຍ 20 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ອາທິດ.
READ MORE
English for Work
ໂຮງຮຽນພາສາບາງແຫ່ງ ສາມາດກະກຽມທ່ານ ສໍາລັບການທົດສອບ ຄວາມສາມາດທາງດ້ານພາສາ.
ຍົກຕົວຢ່າງ, ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກໍາລັງຊອກຫາທີ່ຈະປ່ຽນວີຊາ (visa) ຫຼືລົງທະບຽນຮຽນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ, ທ່ານອາດຈະຕ້ອງມີໃບຢັ້ງຢືນ IELTS, Alison Lennon ຈາກ Langports, ອະທິບາຍ.
"ພວກເຮົາຈະຝຶກພວກເຂົາໃນ IELTS ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາມີທັກສະ ແລະເທັກນິກ ທີ່ຈະສາມາດສອບເສັງ IELTS ໄດ້."
ໂຄງການພາສາອັງກິດ ຜູ້ຍ້າຍຖິ່ນຖານ ຜູ້ໃຫຍ່
ໂຄງການພາສາອັງກິດຜູ້ຍ້າຍຖິ່ນຖານ ຜູ້ໃຫຍ່ (AMEP) ຊຶ່ງໄດ້ຮັບທຶນ ຈາກກະຊວງພາຍໃນ ຂອງອອສເຕຣເລັຍ ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ, ຜູ້ເຂົາມາໃນປະເທດດ້ານມະນຸດສະທັມ ໃຫ້ມີທັກສະ ດ້ານພາສາອັງກິດ ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ໃນຖານະຜູ້ປະສານງານຜູ້ສອນອາສາສມັກຢູ່ເຮືອນ (Volunteer Tutor Scheme) ກັບ AMEP, Marcella Aguilar ຊອກຫາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກັບຜູ້ສອນ ແບບໂຕຕໍ່ໂຕຢ່າງລະມັດລະວັງ. ໂຄງການ ມີຄວາມສາມາດ ທີ່ຈະນໍາມາ ຊຶ່ງການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນ.
ເຂົາເຈົ້າ ບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ການສອນພາສາເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງມີມິດຕະພາບ ແລະກໍາລັງໃຈ ແກ່ຄົນ ທີ່ບາງເທື່ອອາດຢູ່ໂດດດ່ຽວ.Marcella Aguilar
ທ່ານສາມາດພົບກັນໃນເຮືອນ, ທີ່ຫ້ອງສມຸດ ຫຼືໃນບ່ອນສາທາຣະນະ.
"ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ທຸກຄົນເຂົ້າໄປທີ່ ໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເວົ້າກັບພະນັກງານ ສອງພາສາ ຂອງພວກເຮົາ, ແລະຖ້າຫາກວ່າ ພວກເຂົາມີສິດ, ເຂົາຈະຖືກປະເມີນ ແລະເຂົ້າເຖິງຄູສອນ.
"ຄູສອນ (Tutors) ແມ່ນຜູ້ຊີ້ນຳທີ່ຈະບອກເຂົາເຈົ້າວ່າ, 'ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້–ຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ຄຽງຂ້າງທ່ານ ເພື່ອສນັບສນູນທ່ານໃນທຸກບາດກ້າວ'.
ຄໍາແນະນໍາ ຂອງ Marcella Aguilar:
A Taiwanese woman is listening to music/a podcast/an audiobook through a pair of white headphones. Credit: Peter Berglund/Getty Images
- ເບິ່ງໂທລະທັດທີ່ມີໂຕໜັງສື. ເມື່ອອ່ານຄຳບັນຍາຍ (Subtitles) ແລະຟັງສຽງ, ທ່ານກໍຈະຄຸ້ນເຄີຍກັບສຳນຽງ ອອສເຕຣເລັຍ ແລະສຳນວນທົ່ວໄປ ຂອງອອສເຕຣເລັຍ.
- ດາວໂຫລດແອັບການຮຽນຟຣີ ເຊັ່ນ: Duolingo, Bitsboard, Oz Phonics ແລະ Book Creator.
- ອ່ານປຶ້ມສຽງ (Audio books) ໃນຂນະທີ່ຟັງ. ທ່ານຈະໄດ້ຍິນການອອກອອກສຽງ, ຈັງຫວະ ແລະເພງ ຂອງພາສາ ພ້ອມທັງໄວຍາກອນ.
ຄໍາແນະນໍາ ຂອງ Hester Mostert:
- ຫຼີກເວັ້ນການຊຳລະເງິນດ້ວຍຕົນເອງ ເມື່ອທ່ານໄປທີ່ຮ້ານຄ້າ. ນັ້ນແມ່ນໂອກາດຂອງທ່ານ ທີ່ຈະຝຶກການໂອ້ລົມ ເລັກໆນ້ອຍໆຂອງທ່ານກັບ ຜູ້ເກັບເງິນ (Cashiers).
- ພົວພັນກັບຄົນຂັບແທັກຊີ ແລະ Uber ແທນທີ່ຈະໃຊ້ເວລາ ກັບໂທຣະສັບຂອງທ່ານ.
- ການເຂົ້າຮ່ວມ. ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກັມຂອງກຸ່ມ ເຊັ່ນ: ກຸ່ມຊຸມຊົນ ແລະກິລາ. ທ່ານຈະບໍ່ພຽງແຕ່ເຂົ້າສັງຄົມເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ທ່ານຈະເຝິກທັກສະ ພາສາອັງກິດຂອງທ່ານ ແລະສ້າງຄວາມສັມພັນ ທີ່ໃກ້ຊິດ ກັບຊຸມຊົນຂອງທ່ານ.
ການຮຽນອອນໄລນ໌
1. ຄົ້ນຫາເຄື່ອງມື ຫຼືວິທີຮຽນອອນໄລນ໌ຟຣີ ເຊັ່ນ ສເນີໂດຍ ABC ແລະ SBS.
ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ ປັບປຸງພາສາອັງກິດ ຂອງທ່ານ ໃນຂນະທີ່ຮຽນຮູ້ ກ່ຽວກັບວັດທະນະທັມ ຂອງອອສເຕຣເລັຍຜ່ານວິດີໂອ, ຂໍ້ຄວາມ ແລະ Podcasts.
ອັກສອນຫຍໍ້
* International English Language Testing System (IELTS)
* ລະບົບທົດສອບພາສາອັງກິດ ນານາຊາດ (IELTS)
* Cambridge English: Advanced (CAE)
* Cambridge ພາສາອັງກິດ: ຂັ້ນສູງ (CAE)
* Test of English as a Foreign Language (TOEFL)
* ການທົດສອບພາສາອັງກິດ ເປັນພາສາຕ່າງປະເທດ (TOEFL)