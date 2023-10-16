ການລົງປະຊາມະຕິຂອງ ສຽງຂອງຊາວພື້ນເມືອງຕໍ່ຣັຖສະພາ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍຜົນ 'ບໍ່-No''
ຊາວໄດ້ປະຕິເສດ ຕໍ່ຂໍ້ສເນີ ທີ່ຈະບັນຈຸ ສຽງຂອງຊາວພື້ນເມືອງຕໍ່ຣັຖສະພາ ໃນຣັຖທັມມະນູນ ໂດຍມີການລົງຄະແນນສຽງ 'ບໍ່-No' ໃນທັງຫົກຣັດ ພ້ອມທັງ Northern Territory.
ACT ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ ເຫັນດີຕໍ່ສຽງ.
ມັນເປັນສຽງອັນຖ້ວມລົ້ນວ່າ 'ບໍ່-No' ຈາກຜູ້ລົງຄະແນນ ສ່ວນໃຫຍ່ ຂອງອອສເຕຣເລັຍ ທີ່ປະຕິເສດ ສຽງຂອງຊາວພື້ນເມືອງ ຕໍ່ຣັຖສະພາ.
ເປັນການລົງປະຊາມະຕິ ຄັ້ງທໍາອິດ ທີ່ມີຂຶ້ນໃນອອສເຕຣເລັຍ ໃນຮອບ 24 ປີ.
ໃນ Tasmania, ແມ່ຍິງຄົນນີ້ເວົ້າວ່າ ລາວໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ 'ບໍ່-No'.
"ຂ້ອຍໄດ້ລົມກັບຫຼາຍຄົນ ແລະຂ້ອຍບໍ່ຄິດວ່າມັນຄວນຈະເປັນເລື່ອງຫຍັງ. ແລະມັນເປັນເລື່ອງເສົ້າໃຈຫຼາຍທີ່ມັນບໍ່ສາມາດຮວມເປັນກຸ່ມຢ່າງ ເປັນເອກະພາບໂດຍບໍ່ຕ້ອງແຍກອອກຈາກຕົນເອງ - ຂ້ອຍບໍ່ຄິດວ່າຊຸມຊົນຊາວພື້ນເມືອງຢາກໃຫ້ສິ່ງນັ້ນເກີດຂຶ້ນ."
ແລະຜູ້ລົງຄະແນນສຽງສ່ວນໃຫຍ່ ໃນ Tasmania ໄດ້ເຫັນດີ ກັບຄວາມຮູ້ສຶກນັ້ນ ຢ່າງຖ້ວມລົ້ນ ຄືກັນກັບຣັດອື່ນໆທັງຫມົດ ແລະ Northern Territory.
ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ ACT ໄດ້ເລືອກເອົາ ‘ແມ່ນ-Yes’.
ຜູ້ຣົນນະຮົງ ‘ແມ່ນ-Yes’, ທ່ານ Thomas Mayo ກ່າວວ່າ ທ່ານມີຄວາມເສັຍໃຈຫຼາຍ.
"ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງໜັກໃນເລື່ອງນີ້, ບໍ່ພຽງແຕ່ໃນມໍ່ໆມານີ້, ບໍ່ພຽງແຕ່ປະຊາຊົນໃນຫ້ອງນີ້, ແຕ່ອາສາສມັກ 70,000 ຄົນທົ່ວປະເທດ.ຜູ້ນໍາຂອງຊົນພື້ນເມືອງ, ຄວາມເຊື່ອຖືຂອງພວກເຮົາ ໃນປະຊາຊົນ ອອສເຕຣເລັຍ ທີ່ຈະເຮັດໃນສິ່ງນັ້ນ. ທົດສະວັດຂອງການເຮັດວຽກຫນັກ ແລະຢືນຂຶ້ນ ເພື່ອສິດທິຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງແທ້ຈິງໃນຄືນນີ້."
ນາຍົກ ຣັຖມົນຕີ Anthony Albanese ໄດ້ ປະກາດ ຍອມຮັບ ຜົນການລົງຄະແນນສຽງ.
ລາວບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາທີ່ຊັດເຈນ ແຕ່ໄດ້ສັນຍາວ່າ ຈະມີຄວາມທະເຍີທະຍານຕໍ່ໄປ.
"ຂ້າພະເຈົ້າ ເຄົາລົບການຕັດສິນໃຈ ຂອງປະຊາຊົນອອສເຕຣເລັຍ ແລະຂະບວນການ ທີ່ປະຊາທິປະໄຕໄດ້ມອບໃຫ້. ເມື່ອເຮົາ ຄິດເຖິງທຸກສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນໂລກ ທຸກວັນນີ້, ເຮົາຈະຕັດສິນໃຈ ຢ່າງສັນຕິ ແລະເທົ່າທຽມກັນ... ມີຄວາມຮັບຮູ້ໃຫມ່ຂອງຊາດ ກ່ຽວກັບຄໍາຖາມເຫຼົ່ານີ້. ຂໍໃຫ້ເຮົາຖ່າຍທອດສິ່ງນັ້ນ ໄປສູ່ຈຸດປະສົງໃໝ່ຂອງຊາດ ເພື່ອຊອກຫາຄໍາຕອບ."
Linda Burney, ຣັຖມົນຕີ ກະຊວງຊາວ ພື້ນເມືອງອອສເຕຣເລັຍ(Indigenous Australians) ສະແດງຄວາມເສົ້າໃຈ ໃນຂນະທີ່ນາງໄດ້ກ່າວຖ້ອຍຄໍາເຫລົ່ານີ້ ໂດຍກົງ ຕໍ່ຊາວພື້ນເມືອງອອສເຕຣເລັຍ.
"ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າ ສອງສາມເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ເປັນເລື້ອງຍາກ ແຕ່ຈົ່ງພູມໃຈວ່າທ່ານເປັນໃຜ, ຈົ່ງພູມໃຈໃນເອກະລັກຂອງທ່ານ, ຈົ່ງພູມໃຈທີ່ທ່ານເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ 65,000 ປີຂອງປວັດສາດ ແລະວັດທະນະທັມ ແລະສະຖານທີ່ ທີ່ທ່ານເປັນເຈົ້າຂອງໃນປະເທດນີ້. ເຮົາຈະດໍາເນີນຕໍ່ໄປແລະເຮົາຈະກ້າວໄປຫນ້າ ແລະເຮົາຈະເຕີບໂຕ. ນີ້ບໍ່ແມ່ນ ຈຸດຈົບຂອງການປອງດອງ ແລະໃນຫຼາຍເດືອນຂ້າງຫນ້າ ຂ້າພະເຈົ້າ ຈະມີຫຼາຍກວ່ານັ້ນທີ່ຈະເວົ້າເຖິງຄໍາຫມັ້ນສັນຍາໃຫມ່ ຂອງຂອງພວກເຮົາ ໃນການປິດຊ່ອງຫວ່າງ.'
ຜູ້ນໍາຝ່າຍຄ້ານ ທ່ານ Peter Dutton ກ່າວວ່າ ການຊນະຂອງ 'ບໍ່-No' ເປັນຜົນດີຕໍ່ປະເທດ.
"ຕລອດເວລາ ຂອງການໂຕ້ຖຽງນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ຍົກການວິພາກວິຈານຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຖືວ່າ ເປັນຄວາມຄິດທີ່ບໍ່ດີ, ເພື່ອແບ່ງແຍກຊາວອອສເຕຣເລັຍ ໂດຍອີງໃສ່ ມໍລະດົກ ຫຼືເວລາທີ່ພວກເຂົາໄດ້ມາປະເທດນີ້. ພັກຮ່ວມຂອງເຮົາ, ເຊັ່ນດຽວກັບຊາວອອສເຕຣເລັຍທຸກຄົນ, ກໍຢາກເຫັນຄວາມເສັຍປຽບ ຂອງຊາວພື້ນເມືອງຖືກແກ້ໄຂ. ພວກເຮົາພຽງແຕ່ບໍ່ເຫັນພ້ອມກັບວ່າ ສຽງ (the Voice) ນັ້ນເປັນທາງແກ້ໄຂ ແລະໃນຂນະທີ່ ຜູ້ລົງຄະແນນ ‘ແມ່ນ-Yes’ ແລະ 'ບໍ່-No' ອາດຈະມີຄວາມຄິດເຫັນ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ແຕກຕ່າງເຫລົ່ານີ້ ບໍ່ໄດ້ເຮັດ ໃຫ້ຄວາມຮັກປະເທດ ຫລືຄວາມນັບຖືຂອງເຮົາທີ່ມີຕໍ່ກັນນັ້ນ ຫຼຸດລົງ."
ແລະສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານນາງ Jacinta Nampijinpa ກ່າວວ່າ ທ່ານນາງຍິນດີ ກັບການລົງຄະແນນສຽງ ຢ່າງຖ້ວມລົ້ນຂອງ 'ບໍ່-No'.
"ພວກເຂົາໄດ້ບອກວ່າ 'ບໍ່-No' ຕໍ່ການແບ່ງແຍກ ກັບຣັຖທັມມະນູນຂອງເຮົາຕາມແນວເຊື້ອຊາດ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າ 'ບໍ່-No' ໃນການປັ່ນປ່ວນ, ຕໍ່ການຂົ່ມເຫັງ, ຕໍ່ການຄວບຄຸມ. ພວກເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ກ່າວວ່າ 'ບໍ່-No' ຕໍ່ຄວາມເສັຍໃຈ ແລະການກົດດັນ ຈາກພວກນັກເຄື່ອນໄຫວ ໃນການເວົ້າວ່າ ພວກເຮົາເປັນປະເທດທີ່ຢຽດເຊື້ອຊາດ ໃນເມື່ອພວກເຮົາ ບໍ່ແມ່ນປະເທດ ທີ່ຢຽດເຊື້ອຊາດຢ່າງແນ່ນອນ."
ຮັບຊາບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການລົງປະຊາມະຕິຂອງສຽງຂອງຊາວພື້ນເມືອງຕໍ່ຣັຖສະພາ (Indigenous Voice to Parliament) ໃນປີ 2023 ຈາກທົ່ວເຄືອຂ່າຍ SBS ລວມທັງມຸມມອງ ຂອງ First Nations ຜ່ານ NITV.
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ເນື້ອເລື່ອງໂດຍ Deborah Groarke ຂ່າວ SBS News,
ຈັດທຳໂດຍ ສັກ ພູມີຣັຕນ໌ ວິທຍຸ SBS ພາກ ພາສາລາວ.
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