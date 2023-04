एसबीएसमा काम गर्ने अवसर!

अस्ट्रेलियामा नेपाली भाषा बोल्ने मानिसहरूको बढ्दो सङ्ख्यालाई ध्यानमा राखेर एसबीएसले आफ्नो नेपाली भाषा सेवालाई विस्तार गर्ने निर्णय लिएको छ।

Published 13 April 2023 4:58pm Updated 2h ago 7:04pm

Source : SBS

Image: SBS has responded to the high growth in Nepali language speakers in Australia and is expanding its Nepali service team and will soon be launching an English podcast for younger audiences from South Asia. (Photo: Abhas Parajuli)