इस्टर छुट्टीको बेला नम्र रहनुहोस्, नत्र फेरी परिएला प्रहरी कारबाहीमा!

अस्ट्रेलियाली सङ्घीय प्रहरी (एएफपी) ले मानिसहरूलाई आजदेखि सुरु भएको इस्टर छुट्टीका बेला राम्रो व्यवहारमा रहन चेतावनी जारी गरेको छ।

Published 7 April 2023 11:39am

Source : SBS

Image: Travellers are seen at the domestic check in area at Sydney Domestic Airport in Sydney, Thursday, April 6, 2023. Passengers heading out of Sydney Airport are being warned they will face huge delays as holidaymakers jet off for the Easter Weekend. (AAP Image/Bianca De Marchi)