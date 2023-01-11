एसबीएस नेपाली अस्ट्रेलिया समाचार: बुधवार ११ ज्यानुअरी २०२३

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***Cardinal George Pell has died aged 81 in Rome, a week after mourning in St Peter's beside the body of Pope Emeritus Benedict. Image: Dean Lewins Source: AAP / DEAN LEWINS/AAPIMAGE
Published 11 January 2023 at 4:34pm
Source: SBS
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अस्ट्रेलियाली क्याथोलिक धर्म गुरू जर्ज पेलको मृत्यु लगायत आजका प्रमुख अस्ट्रेलियाली समाचारहरू सुन्नुहोस्
Published 11 January 2023 at 4:34pm
Source: SBS
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