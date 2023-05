چگونه از خشونت های خانوادگی در استرالیا جلوگیری کنیم؟

خشونت خانگی، خانوادگی و جنسی از مسائل مهم بهداشت و رفاه در استرالیا است.





آمارها نشان می دهد که از هر پنج نفر در استرالیا دو نفر از سن ۱۵ سالگی خشونت فیزیکی یا جنسی را تجربه کرده اند.





خشونت خانوادگی می تواند هر کسی را تحت تاثیر قرار دهد، اما زنان مهاجر در صورت نیاز به کمک با موانع بیشتری روبرو می شوند.





تا همین اواخر، خشونت خانگی یا خانوادگی یک مسئله شخصی و نه یک مشکل اجتماعی محسوب می شد.





اما آمار واضح است. بسیاری در استرالیا، توسط یکی از اعضای خانواده، قربانی این نوع از خشونت می شوند.





از هر شش زن یک نفر و از هر هجده مرد یک نفر خشونت جسمی یا جنسی توسط شریک زندگی مشترک خود را تجربه کرده اند.





دکتر نادا ابراهیم، کارشناس خشونت خانگی و خانوادگی در مرکز حمایت از کودکان دانشگاه ساوت استرالیا، می گوید که خشونت خانوادگی می تواند اشکال مختلفی داشته باشد.



خشونت خانوادگی می تواند شامل مواردی مانند خشونت شریک صمیمی، کودک آزاری، سوء استفاده از سالمندان، سوء استفاده از خواهر و برادر، یا سوء استفاده از والدین باشد. بنابراین، این خشونت ها به هر شکلی از خشونت که در یک محیط خانوادگی رخ دهند، گفته می شود. دکتر نادا ابراهیم، مرکز حمایت از کودکان دانشگاه ساوت استرالیا

او گفت: «مسئله خشونت خانوادگی، در واقع یک اصطلاح کلی است که برای هر نوع خشونتی که در یک محیط خانوادگی یا یک محیط خانگی اتفاق می افتد از آن استفاده می شود. خشونت خانوادگی می تواند شامل مواردی مانند خشونت بین شرکا باشد، بنابراین این نوع از خشونت می تواند خشونت بین شریک جنسی شما باشد یا می تواند شامل کودک آزاری، آزار سالمندان، سوء استفاده از خواهر و برادر، و آزار و اذیت والدین باشد. بنابراین این نوع از خشونت می تواند به هر شکلی در یک محیط خانگی رخ دهد.»





قربانیان خشونت های خانگی، خانوادگی و جنسی اکثراً زنان هستند.





و وقتی از خشونت صحبت می کنیم، این نوع از خشونت، فقط فیزیکی نیست. خشونت می تواند اشکال بسیاری از جمله آزار روانی، سوء استفاده مالی، آزار و اذیت، یا کنترل اجباری داشته باشد.





دکتر ابراهیم می‌ گوید برخی از مردم هنوز تصورات منسوخ شده‌ ای از خشونت دارند و نمی‌ توانند تشخیص دهند که خشونت می‌ تواند ناخواسته به طرق مختلف، فراتر از ابزارهای فیزیکی، ابراز یا اعمال شود.



ماهمچنین به برنامه‌هایی برای افزایش آگاهی از داخل جامعه نیاز داریم، تا دیگر اعضای جامعه بتوانند به زنی که خشونت خانگی را تجربه می‌کند، کمک کنند تا احساس نکند که رها شده است. آنو کریشنان، مدیر Kulturebrille

در برخی موارد، باورهای مذهبی یا فشارهای خانوادگی گسترده می‌ تواند به پیچیده تر شدن وضعیت خشونت های خانگی بیانجامد.





با توجه به اینکه همه آژانس‌ های خشونت خانوادگی برای مقابله با تفاوت‌ های بین فرهنگی مجهز نیستند، سازمان‌ های زیادی در استرالیا مانند inTouch وجود دارند که در مسائل خشونت خانوادگی در جوامع مهاجر و پناهنده تخصص دارند.





آنو کریشنان مدیر Kulturebrille است؛ یک شرکت مشاوره بین فرهنگی که همچنین به سازمان‌ ها کمک می‌کند تا با مشتریان متنوع فرهنگی و زبانی در پیشگیری از خشونت خانوادگی و سایر مسائل، تعامل بهتری داشته باشند.





او هشدار می‌ دهد که فشارهای مهاجرت گاهی می‌ تواند همانند کاتالیزوری برای آزارهای خانگی باشد.



خانم کریشنان همچنین تاکید می کند که پیشگیری از خشونت خانوادگی تنها زمانی موثر است که کل جامعه درگیر آن باشد.





خانم کریشنان می‌ گوید که زنان مهاجر هنگام تلاش برای دریافت کمک با موانع بیشتری روبرو هستند. آنها اغلب منزوی هستند و نمی دانند کجا بروند.





وندی لوبوین مدیر ارشد برنامه پیشگیری از خشونت علیه زنان در سازمان AMES استرالیا است؛ سازمانی که از مهاجران جدید در استرالیا در زمان اسکان آنها در کشور حمایت می کند.





او می گوید که برای مردان نیز بسیار مهم است که در این طرح ها شرکت کنند.





در حال حاضر خدمات متعددی برای زنان مهاجری که قربانی خشونت خانوادگی می شوند در دسترس است.





بسیاری از این خدمات با مترجمان کار می کنند تا به همه زبان ها پشتیبانی های خود را ارائه کنند.





اگر با آزار خانگی مواجه هستید، می‌ توانید این موضوع را به پزشک عمومی خود نیز گزارش دهید. او می‌ تواند شما را راهنمایی کند و به خدمات مربوطه در نزدیکی محل زندگی شما ارجاع دهد.





وندی لوبوین می گوید اگر شما در معرض خطر فوری قرار دارید، نباید در تماس با شماره سه صفر (000) تردید کنید.



از کجا می توان کمک گرفت:

اگر قربانی خشونت خانوادگی هستید یا فردی را می شناسید که چنین است، می توانید برای دریافت کمک با شماره 1800 RESPECT تماس بگیرید.



اگر به حمایت عاطفی نیاز دارید، می‌توانید با Lifeline در ۱۳۱۱۱۴ یا Beyond Blue به شماره ۱۸۰۰۲۲۴۶۳۶ تماس بگیرید.



اگر به مترجم نیاز دارید، با شماره ۱۳۱۴۵۰ تماس بگیرید.



