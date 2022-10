Piłka nożna, twój gol dla zdrowia

By Joanna Borkowska - Surucic

Każdy sport ma swój urok. Piłka nożna jest piątym najbardziej popularnym sportem na świecie, z milionami graczy na całym świecie!



Dziś młodzież interesuje się grami wideo i technologią, a przeciez niezwykle istotne jest czytanie książek i zabawa na świeżym powietrzu. Piłka nożna daje takie możliwości, daje możliwośc powrotu do naturu i ćwiczeń na boisku.. Jest to najbardziej popularny sport na świecie! Zrzesza 300 milionów ludzi grających regularnie. Można w nią grać niemal wszędzie o każdej porze - do gry potrzebna jest tylko piłka!



Młodzież dzięki piłce nożnej może poprawić kondycje, koordynację, zwinność oraz technikę oddychania.



