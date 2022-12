Como o futebol do Marrocos levou a África e o mundo árabe ao paraíso

Apesar da proximidade, são poucos os marroquinos em Portugal.





Mas mesmo em hora de tristeza pela eliminação da seleção portuguesa que estava a ficar tão entusiasmada com este mundial de Futebol, há hoje abraços portugueses aos vizinhos a sul.





A proeza marroquina neste mundial é extraordinária: eliminaram 3 seleções de topo, a Bélgica, a Espanha e Portugal.





Aclamada pela multidão muçulmana (como se viu no estádio no Qatar), esta seleção marroquina quebrou as barreiras que separavam alguma equipa africana ou árabe do acesso às semifinais de um Mundial de futebol.





Geograficamente, Marrocos é continente africano, cultura árabne e religião muçulmana, mas em termos de cultura futebolística, Marrocos é uma seleção europeia. Uma das estrelas, Achraf Hakimi do PSG, nasceu em Madrid e jogou em todas as equipas juvenis do Real e está a impor-se como o melhor lateral-direito deste Mundial. A outra, Hakam Ziyech, do Chelsea, cresceu nos Países Baixos e ganhou nome no Ajax.





Há vários futebolistas marroquinos em equipas principais de Espanha e de França.





Muitos, são binacionais. Aliás, como já contámos, 14 dos 26 selecionados pela equipa de Marrocos nasceram fora do país.





Em 5 jogos neste Mundial sofreu apenas um golo e venceu o grupo de qualificação onde remeteu a Croácia para segundo lugar, afastando a Bélgica.





Marrocos adaptou o seu futebol ao estilo europeu, com especial influência espanhola. Os jogadores são leves, ágeis, flexíveis e tecnicamente bons. A equipa defende com dedicação e contra-ataca com alta velocidade e valentia.