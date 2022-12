Copa do Mundo de futebol Feminino: será que Marta vai jogar?

Depois do Catar, Austrália e Nova Zelândia serão sedes do maior evento do futebol mundial em 2023: a Copa do Mundo. A seleção brasileira, renovada, está no Grupo F. E tem uma dúvida importante: Marta vai jogar? Atleta de 36 anos se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo. Pia Sundhage. técnica da seleção feminina quer ter a melhor jogadora do Brasil neste torneio.E o ano de 2023 chega com o Campeonato Brasileiro reforçado e o Flamengo disputando um título Mundial.





