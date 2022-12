Craig Foster: Pelé foi um guia espiritual do futebol e representa o que os australianos imaginam do Brasil

Craig Foster é o grande embaixador do futebol na Austrália. Ex-jogador dos Socceroos, que defendeu entre 1996 e 2000, Fozz é também o mais famoso comentarista do esporte no país, comentando inclusive as últimas copas do mundo pela SBS, e também um dos mais atuantes defensores dos direitos humanos em Down Under.





Ao saber do iminente fim do rei do futebol, Craig Foster entrou em contato com Gel Freire, o presidente dos Canarinhos, que é o grupo de brasileiros que há 50 anos se reúne para jogar bola todo domingo nos Brazilian Fields, do Centennial Park, de Sydney.



Craig Foster. acredita que Pelé, no futebol atual, se destacaria da mesma forma que o fez durante os anos 1960.



Craig e Gel estão programando homenagens ao Rei do Futebol em Sydney nos próximos dias junto não só da comunidade brasileira, como para todos os fãs de futebol no país.





A SBS em português conversou com Craig Foster sobre a morte de Pelé. Ele define o brasileiro como um "guia espiritual do futebol".





"A passagem de Pelé é muito triste para o futebol global. Ele representa a era de ouro junto com outras lendas que já morreram, como Cruyff e Maradona. Pelé era o último e o maior ícone do século 20, um dos humanos mais famosos na história", diz o australiano.



Pelé foi um embaixador exemplar tanto do futebol quanto do Brasil, visto como um guia espiritual do futebol Craig Foster.

"Sempre amigo de outros jogadores, de outros países, falavam de, para e em nome do futebol. Ele representava os fãs e a instituições, transcendeu todos os setores da sociedade. Ele veio da pobreza, e um dos atletas negros mais famosos da história, e eleito o atleta do século 20, ele atravessou todas as barreiras. Poderia falar com os mais altos oficiais, políticos, líderes religiosos do mundo da mesma forma que poderia falar com uma criança na rua ou alguém que pedisse um autógrafo."





Craig ressalta o papel de Pelé como evangelizador do futebol, especialmente a partir de quando foi jogar nos Estados Unidos.





"Foi jogador no Cosmos, onde se atreveu a ser um evangelizador do maior esporte do mundo. Ele começou o processo que hoje vemos nos EUA, cujo time foi muito bem na Copa do Mundo do Catar. E na próxima copa, os EUA vão ser sede, junto com México e Canadá, e há a expectativa de que eles vão bem. Então este crescimento do futebol norte-americano, hoje acentuado, começou aquela geração que inclui Cruyff e Beckenbauer, que deu emoção e credibilidade a partir da ida de Pelé para o NY Cosmos. Com isso ele realmente se tornou um homem do mundo, do Sul e do Norte do planeta."



Ele atravessou todas as barreiras, religião, cultura, nacionalidade, idade, gênero, não importa. Todo mundo ama Pelé. Craig Foster.

Para Fozz, Pelé é a representação do que muitos australianos imaginam quando pensam em Brasil.





"É o ícone de um país que tem uma relação muito próxima com a Austrália, uma grande diáspora (de brasileiros) aqui. O mais famoso e conhecido brasileiro no mundo, e isso inclui a Austrália, é sem dúvida Pelé."





Uma das grandes discussões no mundo do futebol é se Pelé hoje se destacaria tanto hoje quanto o fez nos anos 1960. Mas o comentarista da SBS nas copas do mundo não tem dúvidas de que sim.





"No mundo atual do futebol, 75 partidas por ano, Liga dos Campeões, múltiplas competições, com muito mais jogos que não existiam nos anos 60 e 70, não tenho dúvida de que Pelé seria um ícone mesmo em um nível diferente. Hoje Lionel Messi acabou de ganhar a Copa do Mundo, Maradona o fez de maneira excepcional, mas há algo especial em Pelé."





"O fato de que ele veio antes, de que ele jogou numa equipe excelente, que jogou com Garrincha, Rivelino, Gerson, Tostão e Jairzinho. O time e 1970 foi provavelmente o maior time já conhecido pela humanidade. Uma incrível variedade de talentos no ataque, e Pelé era a joia."



Quando ele ganhou a Copa em 1970, aquele icônico momento em que ele foi carregado sem camisa em volta do estádio Azteca, é provavelmente a foto mais icônica do esporte. Craig Foster.

Craig Foster cresceu e foi jogador de futebol num momento em que a modalidade estava longe dos holofotes na Austrália. Mas que, mesmo assim, todo mundo conhecia a dimensão de Pelé no país.





"Conhecemos bem suas dimensão, de sua personalidade, de suas qualidades humanas quando crescemos aqui na Austrália nos anos 1970 e 1980."