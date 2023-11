Ela é faxineira em Sydney mas superstar no TikTok: conheça a brasileira que conta o dia-a-dia da faxina na Austrália

Entrevista foi originalmente ao ar em Dezembro de 2020





O aplicativo de streaming de vídeo TikTok se tornou um fenômeno entre os adolescentes, principalmente durante o período de lockdown.





O número de australianos que usam o TikTok cresceu de 1,6 para 2,5 milhões entre os meses de fevereiro e outubro deste ano, segundo um estudo de uma empresa de pesquisa de mercado australiana.





Em um ano marcado pelo distanciamento e isolamento social, o aplicativo encontrou um público cativo entre pessoas que buscavam uma fonte de entretenimento e um meio de escapar da pandemia.





Uma delas é a brasileira de Sydney Lorayne Benicio Araújo.





Lorayne é maquiadora profissional e cleaner.





Ela tem mais de 80.4 mil seguidores e é mas uma das brasileiras na Austrália mais seguidas no Tik Tok. Lorayne faz vídeos de humor no TikTok, além de ser maquiadora profissional em Sydney. Source: Supplied

Eu tenho um jeito mais engraçado e espontâneo de ser e as pessoas se identificam com isso. Acabou que eu fui criando o Tik Tok fazendo essa comparação entre minha cidade no interior do Tocantins, Lizarda, com Sydney, na Austrália. Eu fui falando disso com humor e as pessoas foram se identificando

Lorayne tem 76 mil seguidores no TikTok e é uma das brasielrias na Austrália mais seguidas na plataforma. Source: Supplied Lorayne é da pequena cidade de Lizarda, no interior do estado de Tocantins. O município tem 3,700 habitantes e fica a cerca de 300 quilômetros da capital do estado Palmas.





O conteúdo humorístico da 'lizardense' no TikTok é inspirado em situações vivenciadas por Lorayne no dia-a-dia na Austrália, mostrando as diferenças culturais com o Brasil.





“Eu vivencio aquilo e passo de um jeito engraçado. Um dos vídeos que mais estourou foi o da comparação sobre o absorvente do Brasil e o absorvente da Austrália [348 mil visualizações]. Então, eu vou trazendo isso que eu vou vivenciando com humor e eu não finjo, o que as pessoas veem ali é o que eu sou”.

Lorayne viralizou com vídeos de humor sobre diferenças entre Brasil e Austrália. Source: Supplied Com o humor, Lorayne parace ter encontrado a fórmula para fazer vídeos virais no Tik Tok, mas ela lembra que o grande desafio de um Tik Toker não é estourar com um vídeo, mas sim manter o mesmo nível.

Estourar no TikTok é fácil. Fazer um vídeo e ter muitas visualizações não é difícil. O difícil é manter. Fazer os próximos vídeos também estourarem e manter uma média, isso é que é difícil

Lorayne falou também sobre como usar a plataforma para conseguir um retorno financeiro.





“O retorno vem por meio de patrocínios, alguma marca entra em contato comigo e me paga para eu fazer um vídeo para meus seguidores. A outra forma é por meio das lives. Eu faço uma live e meus seguidores me dão 'presentes', que podem ser trocados por dinheiro, é assim que funciona”. Segundo Lorayne, o difícil é manter a produção de vídeos que estouram no TikTok. Source: Supplied Produção do artigo online 'Brasileira em Sydney viraliza no TikTok' : Jason Mathias





