Ex-gari e campeão sul-americano de atletismo cross country tem visto negado para disputar mundial na Austrália

Era pra ser um momento único na vida do ex-gari e atleta brasileiro Fabio Jesus Correia, de 21 anos. Em ascensão no atletismo, Correia, que ficou em quarto lugar na última Corrida de São Silvestre mesmo sendo amador, fazia parte da delegação da seleção brasileira que disputaria o Mundial de Atletismo Cross Country em Bathurst, em Nova Gales do Sul, neste fim de semana.





Mas faltou combinar com o Departamento de Imigração da Austrália, que lhe negou um visto e, por isso, Fabio não pôde viajar para a competição. A informação foi revelada pelo jornalista Demétrio Vecchioli, do UOL.





Segundo Vecchioli, Correia era coletor de lixo em São Paulo até janeiro deste ano, quando, depois do desempenho na São Silvestre, também foi campeão sul-americano de Cross-Country, o que lhe garantiu o direito de participar do Mundial na Austrália.





Ele então recebeu um convite para se juntar ao elenco profissional de atletismo do São Paulo Futebol Clube, contratado como CLT, podendo, assim, deixar de trabalhar como varredor de rua.





O pedido de visto ocorreu quando ele já tinha pedido demissão da empresa de limpeza, mas ainda não tinha sido contratado formalmente pelo clube. Sem emprego formal, o visto foi negado pela autoridade australiana, mesmo ele tendo uma carta convite da World Athletics, a federação internacional de atletismo.





Correia é uma das promessas do atletismo brasileiro. Há dois anos, disputou o Sul-Americano de Atletismo pelo Brasil em Guayquil, no Equador, e ficou com o ouro nos 10 mil metros e prata nos 5 mil metros.



Fabio Jesus Correia (primeira da esquerda) no pódio da São Silvestre, em 2022. Mesmo sendo amador, chegou em quarto lugar na classificação geral. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil Credit: Rovena Rosa/Agência Brasil Ele também não foi o único atleta brasileiro a não embarcar para a Austrália - na verdade, toda a equipe do Brasil não embarcou no início da semana por problemas na emissão de visto e está fora do Mundial.





O treinador Elvis Conceição de Santana e as atletas Maria Lucineida Moreira e Gabriela de Freitas Tardivo também não conseguiram embarcar. Segundo o Globo Esporte, a autoridade australiana só liberou o visto instantes antes do voo e a companhia aérea vetou a entrada deles no avião.





Ao Globo Esporte, a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAT) declarou ter feito tentativas diretas com o Consulado Australiano em São Paulo, a Embaixada em Brasília e o Ministério de Relações Exteriores do Brasil, mas sem sucesso.





Há atletas de outros países que tiveram problemas parecidos. Oito atletas júniores do Quênia que iam ao Mundial tiveram visto negado pela autoridades australianas.