Governo australiano anuncia vagas para programas de vistos qualificados em estados e territórios para o ano de 2019-20

Os estados e territórios australianos receberam as vagas restantes para as categorias de visto Qualificado por Nomeação (Subclasse 190) e visto Qualificado Patrocinado Regional (Subclasse 491), além das cotas provisórias que receberam anteriormente em outubro deste ano.





Seguindo as tendências do programa provisório de visto instaurado com a pandemia, não é nenhuma surpresa que o programa de vistos qualificados completo também responda aos desafios trazidos pela pandemia de COVID-19, com um forte foco nos candidatos que possam ajudar estados ou territórios a se recuperar do golpe econômico sofrido pela crise.





O Ministro da Imigração interino, Alan Tudge, havia dito anteriormente que o programa de visto qualificado é amplamente "orientado pela demanda" e as vagas são alocadas nas jurisdições de acordo com os requisites de cada estado ou território. Source: AAP “Isso ocorre em função da demanda. Os estados fazem suas ofertas e sempre encorajamos os estados e territórios a olharem para as demandas locais, porque é uma ótima maneira de obter uma distribuição mais ampla da imigração em toda a Austrália”, disse Alan Tudge para a SBS .





Victoria:





O governo de Victoria anunciou que reabrirá seu programa de vistos qualificados a partir do dia 5 de janeiro de 2021, uma vez que o estado recebeu 1.900 vagas adicionais para a subclasse 190 e mais 843 vagas para a subclasse 491 para o restante do ano do programa.





O número total de vagas de Victoria para o programa de vistos qualificados para o ano atual é de 3.543, o mesmo que sua alocação do programa do ano anterior.





No entanto, os requisitos de elegibilidade do programa mudaram para apoiar a resposta de saúde do estado e para auxiliar sua recuperação econômica, como explica o agente de imigração de Melbourne Ranbir Singh.





“Embora o número total de vagas do estado para o programa de qualificação não tenha mudado em comparação com o ano fiscal de 2019-20, o que mudou foi o foco nos candidatos”. 優才移民計劃吸納人才移民到澳洲 Source: Getty Images “O estado deixou claro que os convites só serão emitidos para candidatos que trabalhem em ocupações altamente qualificadas nos setores de saúde, pesquisa médica, ciências, agroalimentar ou digital. Portanto, são boas notícias para os candidatos que se enquadram nos critérios e atualmente moram e trabalham em Victoria”, disse Singh.





Clique aqui para saber mais sobre as mudanças nos critérios.





Nova Gales do Sul:





NSW é um dos poucos estados que recebeu mais vagas em comparação com o ano anterior.





Este ano, o estado recebeu um total de 6.350 vagas, quase 600 a mais do que sua cota em 2019-20, de acordo com os requisitos do estado para trabalhadores em setores críticos, como saúde, tecnologia da informação, informática e engenharia.





O maior estado australiano está trabalhando atualmente em uma lista reduzida de ocupação qualificada de 21 ocupações para sua subclasse 190.





Embora esteja trabalhando em uma lista um pouco mais extensa de 34 ocupações para seu programa Patrocinado Regional Qualificado (Subclasse 491), as inscrições começarão a ser avaliadas em fevereiro de 2021.





“Os escritórios do Regional Development Australia (RDA) se concentrarão na indicação de candidatos que estejam realizando trabalho especializado em setores críticos. Esses requerentes são uma prioridade para o Governo no apoio à recuperação econômica após os impactos do COVID-19 ”, afirma o site do governo de NSW.





Clique aqui para ver a lista completa de ocupações.





Queensland:





O estado indicou que seu programa de qualificação permanecerá suspenso até novo aviso, uma vez que continua a processar o acúmulo de solicitações recebidas entre 29 de setembro e 5 de outubro como parte da cota provisória, embora tenha recebido vagas adicionais para o restante do programa deste ano.





O agente de imigração baseado em Adelaide, Mark Glazbrook, disse que os estados que receberam um grande número de inscrições para seus programas de vistos qualificados provavelmente seguirão os passos de Queensland.





“Mesmo que os estados e territórios do estado tenham recebido suas alocações completas, isso não significa necessariamente que eles usarão essa alocação total de vistos, uma vez que preferem se concentrar nos pedidos que já possuem em mãos e limpar o acúmulo do ano anterior”. Source: Getty Images “E sendo que metade do ano do programa já passou, podemos ver uma queda significativa no número de solicitações feitas ao Departamento de Imigração, mas um número consistente de vistos concedidos”, disse ele.





Tasmânia:





A Tasmânia deve reabrir seu programa especializado no final de janeiro de 2021. Até este momento, as normas do programa provisório continuarão a operar.





O estado já usou 25% das vagas para candidatura de vistos qualificados de um total de 2.400 vagas, 600 a menos do que a alocação do ano anterior.





Austrália do Sul:





A Austrália do Sul recebeu 20% menos alocações do que no ano anterior. A autoridade estadual continua a convidar e avaliar candidatos de acordo com seu programa qualificado.





Austrália Ocidental:





O estado alocou um total de 1.440 vagas para este ano do programa, quase 1.800 a menos do que no ano anterior. O estado ainda não indicou quando reabrirá seu programa qualificado de vistos.





Território do Norte:





O território já esgotou sua pequena alocação provisória. O site do território indicou que seu programa de vistos qualificados permanece suspenso até nova ordem.





Território da Capital:





O Território da Capital ainda não indicou quando reabrirá seu programa de vistos qualificados.





Isenção de responsabilidade: este conteúdo é apenas para fins de informação geral e não deve ser usado como um substituto para consulta com agentes de imigração registrados.