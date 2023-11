Lockdown em Sydney, novos casos de covid em Queensland, governo federal fala de vacinação e novas acomodações de quarentena. Os destaques desta sexta-feira sobre a pandemia na Austrália.

A Governadora do estado de Nova Gales do Sul, NSW, Gladys Berejiklian, anunciou hoje um lockdown de uma semana para pessoas que moram ou trabalham em 4 LGAs (Local Government Areas), que são as seguintes regiões da cidade de Sydney: Woollahra, Waverley, Randwick e o centro de Sydney.





A partir da meia-noite de hoje até a próxima sexta-feira, 2 de julho, às 23h59, moradores e trabalhadores dessas regiões só podem sair de suas casas para comprar alimentos ou itens essenciais, fazer consultas ou tratamentos médicos, cuidar de alguém que precisa, se exercitar ao ar livre em grupos de no máximo 10 pessoas, trabalhos essenciais ou educação, caso não seja possível fazer de casa.

O estado de New South Wales registrou nesta sexta-feira 22 novos casos de transmissão local de COVID-19. Foram feitos 47.600 testes nas últimas 24 horas.





Chega agora a 65 o número de casos que tem relação com o foco infeccioso de Bondi, que teve início com um motorista de limousine que transportou a tripulação de um voo internacional. Apenas um caso não tem relação com o foco de Bondi, o de uma criança de 9 anos de idade que testou positivo no começo da semana.





A governadora ressaltou que assim como ela, quem não mora mas trabalha nessas regiões e circulou por essas áreas na última quinzena, também deve seguir a determinação de confinamento.





Governadora de NSW, Gladys Berejiklian, ressaltou que, assim como ela, mesmo quem não mora mas trabalha nas quatro regiões afetadas terá que fazer lockdown. Source: AAP Image/Dean Lewins





Queensland registrou hoje dois novos casos de transmissão local de COVID-19. A chefe do departamento de saúde do estado, Jeanette Young, declarou que essas duas pessoas já estavam em quarentena durante o período infeccioso, em que poderiam ter transmitido o vírus.





Os dois casos tem relação com o da comissária de bordo vinda de Portugal, o que eleva para sete o número de pessoas infectadas a partir do mesmo foco de transmissão.





Jeanette Young pediu para que a população de Queensland continue se cuidando e, a qualquer sinal de sintoma de COVID-19, que faça o teste e se isole.

Já no início da tarde desta sexta-feira foi determinado que quem estiver em Queensland e tiver passado por uma das regiões de Sydney consideradas hotspots depois do dia 11 de junho, que siga as mesmas regras de lockdown adotadas pelo governo de Nova Gales do Sul naquelas regiões e só saia de casa pelos mesmos motivos divulgados pelo governo de NSW.





Pessoas que moram em Queensland, estão em Sydney, passaram por Waverly, Woollahra, Randwick, pelo centro da cidade e que vão voltar para Queensland a partir da 1 da manhã deste sábado, terão que fazer isolamento em hotéis de quarentena por 14 dias.





Apesar disso, as fronteiras do estado de Queensland estão abertas para quem vive nas outras regiões de New South Wales, mas a partir da 1 da manhã de segunda-feira, quem for de NSW para Queensland vai ter que preencher um formulário de viagem com informações pessoais.





A secretária estadual de saúde de Queensland, Yvette Dath, fez um apelo para que a população tome muito cuidado no período das férias escolares.





Foram realizados nessa quinta-feira cerca de 22 mil testes em Victoria e nenhum novo caso de transmissão local de COVID-19 foi detectado. Source: AAP Image/Joel Carrett





Em Victoria não foi registrado nenhum novo caso de COVID-19 de ontem para hoje. Foram feitos quase 22 mil testes. Mesmo assim, foram divulgados pelas autoridades de saúde do estado novos locais de exposição ao vírus, incluindo a Flinders Street Station, por causa dos dois novos casos que tinham sido confirmados nessa quinta-feira, incluindo um homem na faixa dos 60 anos que esteve em Sydney no final de semana, e seu colega de trabalho.





Nesta sexta-feira tem início a diminuição das restrições no estado de Victoria. Já são permitidos encontros com até 50 pessoas ao ar livre e 15 pessoas em casa. Os escritórios já podem operar com 75% da capacidade de funcionários. O uso de máscaras continua sendo obrigatório em locais fechados.

A vacinação contra a COVID-19 na Austrália deve atingir a marca de mais de sete milhões de doses administradas nessa sexta-feira. Mas o país ainda está bem atrás de outras grandes economias no que diz respeito ao andamento da vacinação.





Apesar da probabilidade de o uso da AstraZeneca ser suspenso na Austrália em alguns meses, o Comandante da força-tarefa da COVID-19 no país, Tenente-General John Frewen, disse que a vacinação vai ser reforçada em breve com novos suprimentos das vacinas da Pfizer e da Moderna.





Vacina da AstraZeneca deve deixar de ser oferecida à população australiana em alguns meses. Source: AAP Image/AP Photo/Chiang Ying-ying





O Primeiro Ministro da Austrália, Scott Morrison, confirmou a construção de um local de quarentena com capacidade para mil pessoas em um terreno que pertence ao governo federal e fica em Mickleham, ao norte de Melbourne. O local deve começar a receber pessoas vindas do exterior até o final deste ano.





Scott Morrison também sugeriu ao governador da Austrália Ocidental, WA, Mark McGowan, que a região do aeroporto de Jandakot, a 20 quilômetros de Perth, pode ser um local apropriado para uma acomodação de quarentena no estado. Scott Morrison, Primeiro Ministro da Austrália, anunciou a construção de uma acomodação de quarentena para mil pessoas ao norte de Melbourne. Source: AAP Image/Lukas Coch O governo de Queensland está considerando uma proposta do governo federal de construir uma acomodação de quarentena perto do aeroporto de Brisbane. A recomendação do primeiro ministro é de que seja contruído um local com capacidade para mil pessoas na área do quartel de Damascus, em Pinkenbar, próximo ao Aeroporto e a três hospitais.