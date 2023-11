Autoridades em Victoria buscam a origem da variante Delta de Covid-19, altamente infecciosa, no estado

Victoria registrou 5 novos casos de Covid neste sábado e mais 2 hoje, domingo, com o total de casos deste surto infecicoso chegando a 72.





Autoridades estão enfrentando agora duas variantes preocupantes em Melbourne: Delta e Kappa.

O chefe da Resposta de Victoria à Pandemia, Dr Jeroen Weimar, disse que o foco infeccioso da variante Delta aumentou ontem em dois casos:





"We have five new cases today. Three of those are with existing primary contacts and two are new community cases. Our new cluster, our Delta variant cluster that we're most concerned about -now 9 active cases, that's an increase of 2 from yesterday.





One of those is a second child of the second family, we have two families of four both with active COVID, and one further primary close contact - a work place colleague- of the first case we identified a few days ago."

O número de novos casos a cada dia, em Melbourne, continua pequeno, mas os locais de possível exposição ao vírus continuam aumentando, com um dos casos mais recentes sendo de um operário da construção civil, no centro de Melbourne, forçando o fechamento da obra e o isolamento dos seus 170 trabalhadores.

A professora Raina McIntyre, da Universidade de New South Wales, disse que a variante Delta está chegando às crianças após transmissão entre dois estudantes na escola primária de North Melbourne:





"Worryingly it's also causing a lot of outbreaks in schools. It seems more prone to affecting children including primary school children.





So for Australia, where there's a very low proportion of people vaccinated, it's worrying, and also brings a new sense of urgency to getting those vaccination rates up."





Centenas de pessoas que são contatos próximos dos estudantes até agora tiveram testes negativos de Covid, com o foco infeccioso da variante Delta agora em Melbourne chegando a um total de 9 casos.











O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que vai doar quase 19 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 para o consórcio global de vacinas Covax Facility.





Estas vacinas deverão ser compartilhadas: 7 milhões delas para países do sul e do sudeste asiático; 6 milhões para a América Latina e Caribe e 5 milhões para a África.