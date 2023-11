Foco infeccioso de Covid em Sydney, na região de Bondi, sobe para 9 casos

Dois novos casos de transmissão local de Covid-19 foram registrados em Sydney nas últimas 24 horas, subindo para 9 o total de casos no estado de Nova Gales do Sul/NSW.





O governo estadual anunciou a extensão de algumas restrições.

Dois outros casos foram registrados hoje, domingo, mas vão contar nos números oficiais de amanhã: uma mulher e um homem em torno dos 50 anos.





Um homem de 30 anos foi um dos casos oficiais confirmados ontem neste novo foco infeccioso nas praias a leste de Sydney, na região de Bondi, e o outro caso é de um contato próximo dele.

A governadora de Nova Gales do Sul/NSW, Gladys Berejiklian, disse que o uso de máscara agora é obrigatório em 7 prefeituras locais de Sydney. como medida de precaução:





"Não podemos ser complacentes, temos que garantir que estamos cumprindo com aquilo que nos foi pedido. Por favor, nós não queremos ter que extender ou trazer mais restrições, a não ser que seja absolutamente necessário ", disse ela.





Aumentou o número de locais de possível exposição ao vírus e as autoridades da saúde trabalham para conter o surto.





Duas academias de ginástica foram consideradas agora de alto-risco após pessoas infectadas terem exercitado nos locais.

Os estados da Austrália Ocidental/WA e Austrália do Sul/SA fecharam as divisas para quem esteve em NSW nos locais de exposição ao vírus.





O estado de Queensland registrou o seu primeiro caso confrimado de Covid em várias semanas - uma comissária de bordo que esteve em contato com um passageiro infectado com a variante Delta, durante um voo.





Ela deixou a quarentena de hotel, foi a um apartamento e seguiu ao aeroporto, antes de receber o resultado positivo do teste, no seu 14.o dia de quarentena.





A diretora da Saúde de Queensland, Dr Jeannette Young, disse que a comissária de bordo chegou a Brisbane no dia 5 de junho, de Dubai:





"There was a passenger who tested positive with the Delta variant and she was a contact of that passenger. So that is the most likely source but we will find that out when we get the whole genomic sequencing back but that is why I assuming it is Delta and that is why I am taking this very very cautious approach."





O estado de Victoria não registrou nenhum caso novo de transmissão local de coronavírus neste domingo, 20 de junho.