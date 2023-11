Somente um novo caso de Covid em Melbourne hoje mas outro caso misterioso, de ontem, preocupa

Mas as autoridades estão preocupadas com um misterioso caso novo de ontem, sábado, conecatdo ao surto da variante Kappa, de um pai de família no centro de Melbourne, que segundo as autoridades fez tudo certo quando teve sintomas.

O chefe dos Testes de Covid de Victoria, Jeroen Weimar, disse que o problema é os possíveis casos não detectados por causa do reduzido número de testes sendo feitos:





"My personal view is that there are certainly more cases out there. I think we are talking very small numbers, but we really need to track them down.





If we let them linger and we let them build, and we've seen how infectious this Kappa variant can be in certain settings, we really want to get it under control."





A sequência genética deste caso indica uma conexão com a variante Kappa do surto no bairro Whittlesea, ao norte de Melbourne, mas os rastreadores de contatos próximos ainda não descobriram onde e como esta pessoa foi infectada, indicando que há uma cadeia escondida de transmissão do vírus.





Há agora 74 casos ativos de Covid em victoria, incluindo viajantes que chegaram do exterior e que estão em quarentena em hoteis.

Os moradores de Melbourne ainda tem algumas restrições, como circular apenas até 25 km das suas casas, o que tem prejudicado o turismo neste feriadão.





O estado de Queensland está em alerta, após muitos moradores de Victoria terem cruzado a divisa, agindo contra as regras, esta semana.





Enquanto isso, a Austrália prometeu destinar 20 milhões de doses de vacinas para países da região - do sudeste asiático e do Pacífico.











O governador de Victoria, Daniel Andrews, anunciou que vai voltar ao cargo ao final deste mês de junho - no dia 28 - após ter sofrido lesões na coluna vertebral, em março.





Daniel Andrews, de 48 anos, em recuperação em casa, quebrou várias costelas quando escorregou numa escada numa casa de veraneiro na Península Mornington, e teve uma fratura na vértebra T7.