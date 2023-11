Notícias da Austrália e do Mundo | 13 June 2021 | SBS Portuguese

Presidente Jair Bolsonaro é multado por não usar máscara em São Paulo

São as notícias da Austrália e do Mundo da Rádio SBS para este domingo, 13 de junho de 2021.





O governo de São Paulo multou o presidente Jair Bolsonaro e seu filho Eduardo por não estarem de máscara em demonstração de rua com outros motocilistas na manhã deste sábado, 12 de junho.

Também foram multados outros integrantes do alto escalão do governo federal, em mais de 500 reais - 552 reais e 71 centavos - equivalente a 143 dólares australianos.





O uso de máscara é obrigatório em São Paulo desde maio do ano passado, para prevenir a propagação do coronavírius.

O presidente Jair Bolsonaro também foi multado por não usar máscara durante um comício no estado do Maranhão, em maio.





No comício, Jair Bolsonaro disse que quem estava vacinado ou que já tinha tido a doença não precisava usar máscara - declaração com a qual os profissionais da saúde não concordam.





Menos de 12% da população brasileira já recebeu as duas doses da vacina contra Covid-19, de acordo com o Ministério da Saúde.

Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 78.700 novos casos de Covid-19 e 2.037 mortes.





Desde o início da pandemia, o Brasil já teve 486.272 mortes e quase 17 milhões e 400 mil casos confirmados.





Líderes do G7 estão reunidos em Cornwall, na Inglaterra e o primeiro-ministro da Austrália foi convidado a partiicpar do encontro, apesar da Austrália não fazer parte do G7.





Os líderes prometeram agir para resolver problemas de infraestrutura de países mais pobres, na esperança de fazer frente à influência da China nestes países da Ásia, América Latina e Europa.





O primeiro-ministro Scott Morrison disse que a Austrália apoia uma região Indo-Pacífica estável e em paz, e que quer ver melhores relações com a China:





“Australia has benefitted greatly from China’s economic success. China has benefitted greatly from Australia’s trade with them. And of course we want to see that continue, we have a comprehensive strategic partnership with China and partnerships are about managing issues that occur within the relationship.





We of course would like to see the dialogue that was occurring to continue once again. But that’s very much an issue for China.”











Scott Morrison esteve reunido, pela primeira vez, com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, durante este encontro do G7 na Inglaterra.





O encontro teve a participação do primeiro-ministro britânico Boris Johnson, e durou 40 minutos.











Morreu neste sábado, 12 de junho, o ex-vice-presidente do Brasil, Marco Maciel, aos 80 anos, em Brasília.











O monumento ao Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, está iluminado de vermelho contra o trabalho infantil, na noite deste sábado, 12 de junho.