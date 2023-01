As ondas que parecem montanhas a desabar no Canhão da Nazaré, fatais para Marcinho

Marcinho foi o primeiro surfista a perder a vida no Canhão da Nazaré.





Todos querem perceber com todo o detalhe o que é que levou à tragédia. Todos, incluindo as autoridades. Perceber, para que não se repita – sendo que o socorro não podia ter sido mais rápido, tanto ainda no mar como logo a seguir em terra, no areal, com a emergência médica a chegar logo nos primeiros minutos com os equipamentos para recuperação e suporte de vida.





A investigação oficial está focada na falta de uso do colete insuflável que apressasse o regresso de Marcinho à superfície. Ele levou com uma pancada violentíssima da onda e ficou imediatamente engolido pelo mar, ficou demasiado tempo certamente sem respirar dentro daquela onda e das outras que se acumularam logo a seguir.





Aquelas ondas, mesmo vistas do farol no topo da falésia sobressaltam. O cenário é colossal. Cada onda é como se fosse uma avalancha que, com a lentidão de gigante, vai engolir e arrasar tudo.





A Nazaré, 100 quilómetros para norte de Lisboa, é um spot especial, único, no mundo do surf.





As ondas chegam muitas vezes à altura de um prédio de dez andares.





São assim devido ao Canhão da Nazaré, um fenómeno geológico que formou uma espécie de sulco profundo no leito do oceano que tem mais de 200 quilómetros e chega aos quatro quilómetros de profundidade.





Pela orientação e profundidade do canhão e o modo como intersecta com a linha de costa, a força da água acaba por ser amplificada, formando estas ondas gigantes. Por vezes ainda mais, quando se desenvolve uma corrente muito forte que se opõe às ondas, fazendo com que atinjam alturas extremas.





São o deslumbramento para quem vive a escalar montanhas de água. O perigo transforma-se em “adrenalina”, “desafio”, “superação”.





Várias vezes houve sustos grandes, várias vezes a emergência médica que está sempre por ali em alerta teve de intervir no areal da Praia do Norte, logo na beira do Canhão da Nazaré.





Nunca tinha havido uma tragédia com desfecho fatal, como agora aconteceu com Marcinho.