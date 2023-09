Mulher portuguesa vai receber 27 mil euros de indemnização por ter sido atingida por bola de golfe

Uma mulher de 65 anos vai receber 27 mil euros de indemnização por ter sido atingida com uma bola de golfe na cabeça.





O acidente ocorreu em 2017 numa casa na Quinta do Lago, em Almancil, no centro do Algarve , numa zona de excelentes praias e muitos greens de golf sobretudo usados por turistas internacionais.





A vítima foi atingida pela bola depois de abrir a janela do primeiro andar de casa. A bola feriu a mulher no sobrolho esquerdo, tendo sido impossível identificar o golfista. A lesada sofreu um traumatismo na fronte e uma hemorragia no olho esquerdo, tendo ido às urgências do Hospital de Faro.





Passados 5 anos, perícias médicas confirmam que aquela mulher passou a padecer de vertigens crónicas e ansiedade frequente.