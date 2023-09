Notícias da Austrália e do Mundo | 1 de março de 2022 | SBS Portuguese

Nova Gales do Sul, NSW, anunciou sua primeira morte confirmada relacionada às enchentes no nordeste do estado.





O corpo de uma mulher - que parece ter 80 anos, mas ainda não foi identificada formalmente - foi encontrado dentro de uma casa inundada de Lismore nesta terça-feira.





A região está passando pela pior enchente de que se tem memória.

A Chefe dos Serviços de Emergência, Steph Cooke, está pedindo às pessoas no sul do estado que se preparem. "À medida que este evento se move para o sul, as pessoas em Sydney e na costa sul têm tempo. Vimos como a situação se desdobrou nas partes norte do estado nos últimos dias. A hora de se preparar é agora."





Está sendo declarado desastre nacional em 17 regiões de Nova Gales do Sul como Ballina, onde a inundação é considerada única em 500 anos. Mais de mil pessoas foram resgatadas das enchentes até agora.





Foram confirmadas as mortes de oito pessoas e duas estão desaparecidas em Queensland enquanto o estado continua a lidar com os efeitos do volume recorde de chuvas.





Cerca de 300 casas foram afetadas por inundações em Logan, e três casos de roubo foram relatados - duas empresas e uma casa.





O Chefe dos Bombeiros e Serviços de Emergência de Queensland, Mark Ryan, emitiu um aviso de punições severas para quem tentar explorar as inundações para ganho pessoal. "Você está afetando a população mais vulnerável no seu momento de maior vulnerabilidade. A polícia vai encontrá-lo e trazê-lo perante os tribunais. E eu vou ainda mais longe para dizer, você não é mesmo um típico morador de Queensland quando você se envolve neste comportamento porque os moradores daqui ajudam seus companheiros. E se você está roubando deles, você não é um típico Queenslander, você é um verme."





Quase todas as escolas de Queensland estão programadas para reabrir depois que cerca de mil delas foram fechadas na segunda-feira, 28 de fevereiro.

Os pagamentos por dificuldades emergenciais devem aumentar em todo o estado.





A governadora de Queensland, Annastacia Palaszczuk, disse que enquanto a chuva não diminui, os efeitos da devastação continuarão sendo sentidos por algum tempo. "Nossos negócios passaram por muita coisa com essa pandemia e aqui estão eles novamente tendo que lidar com isso. A próximas semanas serão de limpeza em massa, e mesmo que a chuva tenha ido embora eu acho que vai haver um monte de gente que ainda vai continuar a experimentar muita dor por muitos dias e nas próximas semanas."





Por causa das enchentes no norte de Nova Gales do Sul e no sudeste de Queensland, milhares de pessoas que tiveram que deixar suas casas. Centenas de pessoas tiveram que deixar suas casas na região norte de NSW por causa das enchentes. Source: AAP Image/Jason O'Brien Kate Smolders, umas das pessoas que teve que sair de sua residência por causa da inundação de Brisbane, disse à SBS News que ela e sua filha de nove anos estão devastadas pelo desenrolar da situação. "Quando acordei minha filha de manhã, a água estava no nosso quintal. A acordei e disse: querida, temos que sair, tem água entrando na nossa casa. E nós fomos para o nosso carro e saímos. Estamos seguros e bem. Nós tiramos nossos objetos de valor de casa e nos sentimos realmente afortunados por não termos sido tão afetados como algumas pessoas, mas ainda assim é realmente angustiante ter que passar por isso."





Ela acrescentou que o espírito comunitário tem sido forte durante esse momento tão difícil.





A Austrália está prestes a disponibilizar A$ 105 milhões para defesa letal e não-letal e ajuda humanitária para a Ucrânia. O anúncio foi feito no início da tarde desta terça-feira após uma reunião de emergência do gabinete nacional.





O primeiro-ministro Scott Morrison disse que não pode divulgar os detalhes para evitar dar ao governo russo um "aviso", mas esse auxílio incluirá mísseis e munições.





O governo federal também buscará oferecer assistência humanitária para as centenas de milhares de refugiados e ucranianos deslocados internamente que fogem do conflito.

Scott Morrison disse que a Rússia se afirmou como uma pária. "Estamos falando de mísseis, estamos falando de munição. Estamos falando de apoiá-los em sua defesa, de sua própria terra natal da Ucrânia e faremos isso em parceria com a OTAN. Não vou entrar em detalhes disso porque não pretendo avisar o governo russo sobre o que está por vir. Mas eu posso assegurá-los, está vindo em sua direção."





Morrison também disse que a legalidade permanece incerta para quem considerar atender aos apelos do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para deixar a Austrália e se juntar à luta na Ucrânia, afirmando ser tolice ir para lá em meio a um conflito violento.





A Rússia mais do que dobrou sua taxa de juros para 20% em uma tentativa de deter uma queda no valor de sua moeda, já que o mercado de ações de Moscou permanece fechado pelo segundo dia.





O Banco da Rússia elevou a taxa de 9,5% depois que o rublo despencou devido às sanções dos EUA e de seus aliados europeus.





O colapso no valor afeta drasticamente o poder de compra da moeda e pode acabar com a poupança dos russos comuns.

O Reino Unido, juntamente com os EUA e a União Europeia, cortaram os principais bancos russos dos mercados financeiros no Ocidente, proibindo negociações com o banco central, fundos de investimento estatais e o ministério das finanças.





O ministro britânico das Finanças, Rishi Sunak, disse que o alcance e a escala dessas sanções causarão impacto imediato na economia russa. "Vou me reunir com ministros das finanças de todo o G7 e pressioná-los a ir mais longe e mais rápido, mas estas já são sanções econômicas sem precedentes e incrivelmente severas projetadas para minar o regime de Putin."





O presidente russo Vladimir Putin respondeu às sanções com uma ordem que proíbe os cidadãos de transferir dinheiro para fora da Rússia, inclusive para pagamentos de dívidas.





Um alto funcionário humanitário das Nações Unidas disse que pelo menos 160 mil pessoas foram deslocadas internamente em toda a Ucrânia, fugindo por segurança.





Martin Griffiths, subsecretário-geral para Assuntos Humanitários, diz que os ataques aéreos e os combates em áreas urbanas estão prejudicando instalações civis críticas e interrompendo serviços essenciais como saúde, eletricidade, água e saneamento.





A Rússia lançou ataques de mísseis em uma parte supostamente urbana densa da cidade ucraniana de Kharkiv, matando dezenas de pessoas e ferindo outras centenas.





Griffiths diz que a taxa de casualidades civis nestes primeiros dias de combate é alarmante. "As turbulências dos últimos dias já estão aprofundando uma crise humanitária pré-existente. Em oito anos, o conflito no leste da Ucrânia já havia deixado três milhões de pessoas precisando de ajuda humanitária em ambos os lados da fronteira na região de Donbas."





A Agência das Nações Unidas para os Refugiados diz que pelo menos meio milhão de pessoas deixaram a Ucrânia e cruzaram para os vizinhos Polônia, Moldávia, Romênia, Hungria e Eslováquia.

A Assembleia Geral das Nações Unidas se reuniu para a primeira sessão de emergência em décadas depois que as forças russas invadiram a Ucrânia.





A reunião dá a todos os membros da ONU a oportunidade de falar sobre a guerra e votar uma resolução no final da semana para responsabilizar a Rússia por suas ações.





O embaixador ucraniano da ONU, Sergiy Kyslytsya, diz que se a Ucrânia não sobreviver, a paz internacional também não sobreviverá. "Se a Ucrânia não sobreviver, as Nações Unidas não sobreviverão, não se iludam. Se a Ucrânia não sobreviver, não podemos nos surpreender se a democracia falhar. Agora podemos salvar a Ucrânia, salvar as Nações Unidas, salvar a democracia e defender os valores em que acreditamos."





Kyslytsya acredita que a invasão russa está sendo facilitada pela Bielorrússia.





Trata-se da primeira rodada de negociações Ucrânia-Rússia sobre a fronteira bielorrussa, destinadas a acabar com o conflito, concluída com um acordo para continuar o diálogo entre os dois países.





As autoridades de saúde estão considerando o uso de testes duplos que verificam a gripe e a COVID-19, bem como a quarta dose da vacina contra a covid para proteger os idosos australianos à medida em que o inverno se aproxima.





O alcance da vacina no país atingiu um marco, com 50% das crianças de cinco a 11 anos com a primeira dose tomada.





Esse número foi alcançado na segunda-feira, 28 de fevereiro, com mais de 1,1 milhão de crianças dessa faixa etária vacinadas.