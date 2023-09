Notícias da Austrália e do Mundo | 15 de março de 2022 | SBS Portuguese

Moradores e serviços de emergência continuam vasculhando os escombros em Kiev depois que as forças russas atacaram a capital ucraniana e outras cidades em todo o país em bombardeio.







Autoridades ucranianas dizem que as forças russas bombardearam vários subúrbios da capital no último ataque e incendiaram a maior fábrica de aeronaves da Ucrânia, o que resultou em duas mortes.







Um ataque aéreo russo perto de um posto de controle ucraniano causou grandes danos a um bairro no centro de Kiev, que custou mais uma vida.







O legislador ucraniano Alex Goncharenko disse que o ataque do Kremlin ao seu país equivale a um genocídio: "Ele (o presidente russo Vladimir Putin) não pode vencer (contra) nosso exército. Nosso exército está segurando firme, então ele começou a lutar com pessoas desarmadas, com mulheres grávidas como em Mariupol, com crianças, com civis. Então isso é um genocídio no século 21 no meio da Europa."







Uma quarta rodada de negociações entre autoridades ucranianas e russas por um cessar-fogo imediato terminou sem um avanço após várias horas. Um assessor do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que os negociadores fizeram “uma pausa técnica” e se reunirão novamente amanhã.















Em um ato extraordinário de protesto, uma funcionária do Canal Um da televisão estatal russa fez uma declaração anti-guerra durante um boletim de notícias ao vivo, pedindo desculpas por trabalhar para o canal.







A mulher ergueu um cartaz anti-guerra atrás da apresentadora do estúdio e pôde ser ouvida gritando "Pare a guerra, não à guerra" por alguns segundos antes que o canal mudasse para uma outra reportagem para tirá-la da tela.





Foi divulgado que o nome da mulher é Marina Ovsyannikova e que ela é funcionária do Canal Um. Em um vídeo gravado antes do ococrrido e postado online, uma mulher que parece ser Marina Ovsyannikova se descreve como funcionária da emissora e diz ter vergonha de ter trabalhado durante anos divulgando o Kremlin.







"Infelizmente, nos últimos anos trabalhei no Canal Um, espalhei a mensagem do Kremlin e tenho muita vergonha disso. Tenho vergonha de ter permitido que mentiras fossem contadas nas telas de TV, tenho vergonha de ter permitido que o povo russo fosse enganado. Ficamos em silêncio em 2014, quando tudo começou. Não saímos para protestar quando o Kremlin envenenou Navalny. Nós simplesmente assistimos a esse regime desumano. Cabe a nós parar com essa loucura. Saia para protestar, não tenha medo, eles não podem colocar todos nós na cadeia."















O presidente da Ucrânia agradeceu à mulher que interrompeu o noticiário na TV estatal russa, denunciando a guerra enquanto segurava um cartaz atrás de uma apresentadora.







Volodymyr Zelensky disse que é grato aos russos que estão tentando transmitir a verdade e encerrar a desinformação enquanto o conflito continua na Ucrânia.







O líder da Ucrânia está prometendo revidar no que ele chamou de guerra sem sentido depois de falar com o presidente da Comissão Europeia e outros líderes mundiais. "Recrutas russos! Ouçam-me com muita atenção. Oficiais russos! Vocês já entenderam tudo. Vocês não vão levar nada da Ucrânia."









Os Estados Unidos dizem que um terceiro ataque aéreo no oeste da Ucrânia mostra uma ampliação dos alvos três semanas depois do início do conflito, mas as tropas russas estão enfrentando reveses.







O Departamento de Defesa dos EUA diz que pouco progresso foi feito no fim de semana e que os militares russos ficaram parados na Ucrânia na segunda-feira.







O porta-voz do Pentágono, John Kirby, elogiou os ucranianos por sua oposição aos ataques e culpou o presidente russo, Vladimir Putin, pela Guerra.







"Nosso entendimento geral é de que eles continuam frustrados por uma resistência ucraniana muito dura e que não estão fazendo o tipo de progresso no terreno que acreditamos que eles pensavam que estariam fazendo a essa altura."





















O governo federal expressou confiança nos processos judiciais contra a Rússia pela queda do voo MH17 da Malaysian Airlines.







Os governos australiano e holandês estão tentando trazer a Rússia de volta à mesa de negociações para pagar reparações pelo incidente de 2014 no qual 298 passageiros, incluindo 38 australianos, morreram.







Eles estão pedindo à Organização da Aviação Civil Internacional que suspenda os direitos de voto da Rússia. A Rússia abandonou as negociações em outubro de 2020.

Os governos australiano e holandês dizem que vão confiar no que descrevem como uma evidência irrefutável de que o voo foi derrubado no leste da Ucrânia por um míssil russo, que só poderia ter sido disparado por uma tripulação russa.















A oposição federal diz que o governo australiano não está fazendo o suficiente para aliviar as pressões sobre o custo de vida, enquanto continua a especulação quanto ao governo cortar ou não o imposto sobre o consumo de combustível.







O primeiro-ministro Scott Morrison diz que qualquer decisão de cortar o imposto ou não será anunciada até o orçamento federal, em 29 de março.







Dois deputados do governo e três deputados estaduais da coalizão pediram um corte no imposto sobre o consumo de combustível, já que os preços da gasolina aumentaram após a invasão da Ucrânia pela Rússia.







O líder da oposição, Anthony Albanese, não declarou se seu partido cortaria o imposto sobre o consumo de combustível. Mas o porta-voz da oposição do Tesouro, Jim Chalmers, diz que o governo fez um trabalho ruim bem antes do recente aumento nos preços da gasolina.







"Há uma série de coisas que você pode fazer para aliviar as pressões do custo de vida sobre as famílias australianas. Baixar a conta de luz, baratear a creche, fazer com que os salários reais voltem a crescer. Mas os orçamentos familiares estão ficando apertados. As famílias trabalhadoras australianas estão sob extrema pressão. E o risco de mais três anos de Scott Morrison, Barnaby Joyce e Josh Frydenberg é mais do mesmo."















A Câmara de Comércio e Indústria Australiana (ACCI) diz que os problemas da cadeia de suprimentos no exterior estão causando problemas em grande escala com matérias-primas, como não se via em quase meio século.







Em pesquisa conjunta com o banco Westpac foi descoberto que as condições de negócios melhoraram no início de 2022, indicando sinais de resiliência e força, mas que há uma clara falta de matérias-primas.







Os resultados mostram que a escassez de mão de obra e matéria-prima é a maior desde 1974, mas isso pode ser revertido com mais oportunidades de treinamento vocacional.

O executivo-chefe da ACCI, Andrew McKellar, diz que esses desafios serão contínuos e as empresas precisarão trabalhar com essa escassez de habilidades por meio de mais treinamento: "Precisamos fazer mais para trazer imigrantes qualificados de volta à Austrália. Demos o primeiro passo abrindo as fronteiras e agora precisamos definir algumas metas ambiciosas, em termos de imigração qualificada, que também será muito importante."















A assessoria de imprensa do presidente dos EUA negou relatos de que as tensões crescentes do Irã em relação a um ataque com mísseis estejam relacionadas à invasão russa da Ucrânia.







O Irã assumiu a responsabilidade por uma barragem de mísseis no domingo no Iraque, chamando-a de retaliação por um ataque aéreo israelense na Síria que deixou duas pessoas mortas.







A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, diz que os EUA não estão sendo alvos: "Nós não avaliamos que eles estejam relacionados (com a invasão russa da Ucrânia). Se você olhar para o Irã, o ataque com mísseis que vimos no fim de semana, nenhuma instalação dos EUA foi atingida. Nenhum funcionário foi ferido. Não fomos alvos disso. Obviamente, vimos testes e informações que divulgamos publicamente no que se refere à Coreia do Norte. Também vimos dezenas de testes ao longo de administrações anteriores. Então, eu diria que não estamos avaliando isso através desse prisma."















Um tribunal revogou uma decisão de que a Ministra Federal do Meio Ambiente deve considerar os danos às crianças causados pelas mudanças climáticas como parte do processo de aprovação de uma mina de carvão.







Na terça-feira, o tribunal federal decidiu por unanimidade a favor do recurso da ministra Sussan Ley depois que estudantes do ensino médio a levaram ao tribunal em 2020.







O grupo estava tentando bloquear a expansão de uma mina de carvão. O tribunal federal decidiu que a ministra não deve ter o dever de evitar prejudicar crianças ao decidir sobre o projeto.

O Chefe de Justiça James Allsop proferiu o resultado, afirmando que este dever não deve ser imposto neste casa: "A falta de controle sobre o dano, diferentemente da pequena contribuição do risco geral de danos causados pelas mudanças climáticas, a falta de vulnerabilidade especial no sentido legal, a indeterminação ou responsabilidade e a falta de proporcionalidade entre o pequeno aumento no risco e a falta de controle e responsabilidade por todos os danos causados por ondas de calor, incêndios florestais, aumento do nível do mar para todos os australianos com menos de 18 anos em curso no futuro significam que o dever não deve ser imposto."