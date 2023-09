Notícias da Austrália e do Mundo | 16 de março de 2022 | SBS Portuguese

Um homem acusado de três homicídios depois de um incêndio em uma pensão em Sydney vai ao tribunal local hoje. Richard Hotoran, de 45 anos, também é acusado de destruição de propriedade.







Três pessoas morreram no incêndio em Newtown e oito conseguiram escapar. Duas pessoas estão hospitalizadas, uma delas em estado grave.

O comissário assistente da polícia de Nova Gales do Sul, Peter Cotte, agradeceu àqueles que ajudaram oferecendo acomodação e suprimentos essenciais às vítimas.















Australianos vacinados contra a COVID-19 poderão entrar na Nova Zelândia sem a necessidade de quarentena a partir de 12 de abril.







A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, fez o anúncio no início da manhã de hoje. Ela disse que viajantes de outros países com acordos de isenção de visto com a Nova Zelândia poderão entrar sem quarentena a partir de 1º de maio.









O presidente dos EUA, Joe Biden, viaja à Europa na próxima semana para conversas presenciais com líderes europeus sobre a invasão russa na Ucrânia.







Na Casa Branca, a secretária de imprensa Jen Psaki disse que o presidente Biden planeja reafirmar "o compromisso firme" com os aliados da Otan e avaliar onde está a aliança em relação à invasão da Rússia.







Jen Psaki acrescentou que, apesar da assinatura do presidente de uma lei orçamentária que fornece à Ucrânia $13,6 bilhões em ajuda militar e humanitária adicional, ele ainda hesita em fornecer caças e apoiar a implementação de uma zona de exclusão aérea.

A secretária de imprensa não confirmou se Joe Biden vai à Polônia na sua visita à Europa, apesar de o ministro das relações exteriores do país ter dito que uma visita do presidente dos EUA à Polônia é muito provável.















Um cinegrafista e uma jornalista que trabalhavam para a emissora norte-americana Fox News foram mortos na Ucrânia. Pierre Zakrzéwski e Oleksandra Kuvshinóva morreram depois que o veículo em que estavam foi atacado perto de Kiev.







O cinegrafista de 55 anos estava viajando com o correspondente Benjamin Hall, que foi levado ao hospital após ser ferido no incidente.









Os primeiros-ministros da República Tcheca, Polônia e Eslovênia chegaram a Kiev de trem para mostrar apoio à Ucrânia. Eles são os primeiros líderes estrangeiros a visitar a capital desde a invasão russa no mês passado.







O primeiro-ministro polonês Mateusz Morawiecki disse que é seu "dever estar onde a história é forjada", e que seu ato é em preocupação pelo futuro das "crianças que merecem viver em um mundo livre de tirania".







Ele se junta ao líder da Eslovênia, Janez Jansa, e ao primeiro-ministro tcheco, Petry Fiala, que diz que a viagem visa "confirmar o apoio de toda a União Europeia à soberania e independência da Ucrânia".







Mais ataques aéreos e bombardeios russos atingiram a capital da Ucrânia nas últimas horas, matando pelo menos quatro pessoas e levando o prefeito de Kiev a anunciar um toque de recolher de 35 horas, enquanto as forças invasoras continuam avançando.















Uma jornalista russa foi multada e liberada depois de protestar contra a guerra na Ucrânia em um programa de televisão ao vivo.







Marina Ovsyannikova, editora do Canal 1, controlado pelo Estado, foi detida depois aparecer em frente as câmeras na segunda-feira segurando uma placa que dizia, entre outras coisas, "não à guerra".







Após sua audiência no tribunal, na qual ela se declarou inocente da acusação de organizar um evento público não autorizado, Marina Ovsyannikova disse a repórteres que passou dois dias sem dormir e foi interrogada por mais de 14 horas sem ajuda legal ou a oportunidade de entrar em contato seus parentes.

O presidente francês, Emmanuel Macron, disse que a França a apoiará e que ele discutirá o assunto em sua próxima conversa com Vladimir Putin.

















O Partido Trabalhista foi acusado de "hipocrisia" pelo Partido Liberal por acusações de pork-barrelling, a prática de distribuir recursos públicos para áreas ou um eleitorado estratégico, após uma revisão dos seus compromissos de gastos antes da eleição federal.







A porta-voz de finanças da oposição, Katy Gallagher, defendeu as acusações, dizendo à ABC que fazer anúncios de gastos é diferente do governo federal "alocar fundos para fins políticos".

















O líder federal da oposição, Anthony Albanese, nega acusações de assédio moral dentro do partido trabalhista.







A declaração de Albanese foi feita após uma reportagem no The Australian descrever o chamado clube de "garotas malvadas", um "padrão de hostilidade de membros do Partido Trabalhista" sobre a senadora Kimberly Kitching antes de sua morte.







Anthony Albanese disse ao Canal Nove que não tem conhecimento de nenhuma questão dessa natureza entre os políticos do partido.

















A ministra do Meio Ambiente da Austrália, Sussan Ley, falou sobre a decisão tomada nessa terça-feira pelo tribunal federal, de que ela não tem o dever de levar em consideração a proteção de crianças e jovens das mudanças climáticas ao avaliar projetos de combustíveis fósseis.







A decisão do plenário do Tribunal Federal anulou uma vitória anterior de um grupo de oito estudantes, que moveu uma ação coletiva em nome de todas as crianças australianas que estabeleceu temporariamente o novo dever de cuidado da lei comum.







Sussan Ley disse ao Canal Nove que a decisão de ontem mostrou que as obrigações adicionais na ação coletiva original não estão vinculadas à sua função.

Outros destaques desta quarta-feira:







Desde o início do conflito na Ucrânia, várias crianças morreram ou ficaram feridas, sendo que 1,5 milhão fugiram do país, segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef.

Portugal já recebeu mais de 6 mil refugiados que fugiram da guerra na Ucrânia, a maioria deles mulheres e crianças.

No Brasil foram confirmados pelo Ministério da Saúde dois casos da "deltacron", uma nova variante do coronavírus, no norte do país.