Notícias da Austrália e do Mundo | 2 de janeiro de 2022 | SBS Portuguese

O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, está monitorando possíveis sintomas de COVID-19, depois que um caso positivo esteve na coletiva de imprensa realizada na quarta-feira em Sydney.







Segundo as regras do Departamento de Saúde de Nova Gales do Sul, Morrison não precisa se isolar e nem fazer o teste PCR. A coletiva de imprensa foi realizada ao ar livre e todos que compareceram usaram máscaras.















Houve um grande aumento no número de pessoas com COVID-19 hospitalizadas em Nova Gales do Sul. São mais de mil internações pela primeira vez no estado.

1.066 pessoas estão sendo tratadas em hospitais, o triplo de duas semanas atrás. 83 delas estão na UTI.



Nas últimas 24 horas o estado registrou 18.278 novos casos de transmissão local de COVID-19 e duas mortes.















Em Victoria, o número de novos casos registrados de ontem pra hoje foi de 7.172 e três mortes. O estado tem atualmente 472 pacientes com COVID nos hospitais, 52 deles na UTI.

Segundo o Departamento de Saúde de Victoria, três quartos dos casos registrados no estado contraídos durante o período de natal, são da variante ômicron.















Queensland registrou 3.587 novos casos de transmissão local de COVID-19 nas últimas 24 horas. A Austrália do Sul, SA, registrou hoje 2.298 novos casos de COVID, o Território da Capital Australiana, ACT, 506 e a Tasmânia, 404.















Um epidemiologista australiano disse que o surto atual da variante ômicron deve ter o seu ápice no final de janeiro ou fevereiro.







Adrian Esterman, da Universidade da Austrália do Sul, SA, disse que o país deve continuar registrando números altos de novos casos em Victoria, Nova Gales do Sul, NSW, Austrália do Sul, SA e em outros estados e territórios também.







Mas o Professor Esterman também disse que um número suficiente de pessoas estarão totalmente vacinadas inclusive com a dose de reforço, o que vai resultar na queda de casos.







Adrian Esterman disse ainda que é possível que surjam novas variantes da COVID-19 em 2022 e que nesse momento não há como saber sobre o quanto essas variantes podem ser severas.







A partir de uma 1h da manhã deste domingo, horário local, entrou em vigor em Queensland a obrigatoriedade do uso de máscara em todos os locais públicos fechados.







As residências são os únicos locais onde não é necessário o uso de máscara. Nos ambientes de trabalho, salas de espera, bibliotecas, salões de beleza, bares, restaurantes, pubs, cafeterias e até nos estádio fechados, exceto quando as pessoas estiverem sentadas, passa a ser obrigatório o uso de máscara a partir de hoje.







O Chefe de Saúde de Queensland, John Gerrard, disse que a medida é muito necessária para garantir que os hospitais não ficarão sobrecarregados.















O governador da Austrália do Sul, SA, Steven Marshall, pediu desculpas publicamente depois que foram enviados resultados errados de testes de COVID para onze pessoas na noite de ano novo.







O SA Pathology, do governo da Austrália do Sul, disse que o laboratório produziu os resultados corretos dos testes PCR mas que o erro ocorreu por causa de um problema no sistema, que desencadeou no envio dos resultados errados para as pessoas.







O erro foi detectado três horas depois do ocorrido e as onze pessoas foram notificadas e receberam um pedido de desculpa. O governador Steven Marshall disse que foram tomadas medidas para que esse tipo e erro não ocorra mais.







Essa notícia chega dias depois que dois erros foram cometidos por um serviço de patologia em Sydney, que enviou resultados errados para 400 pessoas. Quando o incidente estava sendo investigado, outro erro foi detectado envolvendo quase mil pessoas que receberam os resultados dos seus testes antes de eles estarem efetivamente prontos.















Trabalhadores da área de saúde que são considerados contatos próximos de infectados terão a permissão de continuar trabalhando em Nova Gales do Sul, sem cumprir o período de sete dias de isolamento, caso não apresentem sintomas da COVID.







A medida tem como objetivo suprir a grande necessidade de profissionais nos hospitais do estado com o número crescente de hospitalizaçòes devido ao surto da variante ômicron.







Na sexta-feira, o Secretário da Saúde de Nova Gales do Sul, Brad Hazzard, assinou uma medida de exceção para que profissionais de saúde que sejam contatos próximos de infectados possam deixar o isolamento se estiverem assintomáticos.







Gerad Hayes, Secretário do Sindicato dos Serviços de Saúde de Nova Gales do Sul, disse que há uma tensão entre os trabalhadores da saúde no estado.







Outros destaques deste domingo:







Incêndio no estado de Colorado, nos EUA, destrói quase mil casa e deixa centenas de outras residências danificadas. Três pessoas estão desaparecidas.

No funeral de estado do Arcebispo Desmond Tutu, Nobel da Paz de 1984 pela sua luta contra o Apartheid, que faleceu no dia 26 de dezembro aos 90 anos, presidente da África do Sul diz que ele deixou legado formidável.

Papa Francisco destaca importância de ações individuais pela paz mundial e pede que sejam denunciados atos de violência contra as mulheres no seu discurso do dia de ano novo no Vaticano.

Brasileiro é ultrapassado por etíope no final da tradicional Corrida de São Silvestre em São Paulo.