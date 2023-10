Notícias da Austrália e do Mundo | 23 maio 2021 | SBS Portuguese

Seis a oito milhões de pessoas podem ter morrido nesta pandemia da Covid-19

Teme-se que esteja começando uma terceira onda da pandemia no Brasil

Milhares foram às ruas em várias cidades da Austrália em apoio aos palestinos

Avião com 30 brasileiros deportados dos Estados Unidos pousou em Belo Horizonte

Estão sobrando 100.000 vagas de trabalho no setor de hotelaria e turismo da Austrália

Anunciada a canção vencedora do Festival Eurovisão

São as notícias da Austrália e do Mundo da Rádio SBS para este domingo, 23 de maio de 2021

A OMS/ Organização Mundial de Saúde disse que o número total de mortes no mundo por Covid-19 pode ser duas a três vezes maior do que os números oficiais.





Isto quer dizer que de 6 a 8 milhões de pessoas podem ter morrido nestes tempos de pandemia.





Com o coronavírus ressurgindo com força no sul da Ásia e na América Latina, os especialistas temem que o número de mortos pode ser muito maior do que é noticiado.





O analista de dados da OMS, Dr William Msemburi, disse que os números revisados incluem mortes não registradas e mortes indiretas, devido à falta de leitos e de capacidade dos hospitais:





“So, 'direct' incorporates the reported COVID deaths, as well as those COVID deaths that were missed because people died without testing and what I mean by 'indirect', these are the deaths that can be attributed to the difficult conditions that many people in the world are living under, because of the pandemic.





These conditions have made patients avoid healthcare, which has increased deaths in other causes."











Teme-se que esteja começando uma terceira onda da pandemia no Brasil.





O Brasil tem 448.291 mortos por Covid-19 desde o início da pandemia.





A média de mortes caiu 8% na última quinzena, mas o número de novos casos aumentou em 6%.





O Brasil registrou 76.490 novos casos e 1.899 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas.











Milhares de pessoas foram às ruas em várias cidades da Austrália neste sábado, 22 de maio, em apoio ao povo palestino, nesta semana de ataques militares de Israel, agora num cessar-fogo.





Em Sydney, milhares de pessoas participaram de uma passeata no centro da cidade, com cartazes e discursos.





Em Adelaide, centenas de pessoas fizeram uma passeata da sede do parlamento estadual até o centro da cidade.





A manifestante Dalia Al-Haj Qasem, do Grupo de Ação pela Palestina, disse em Sydney que o povo palestino continua a enfrentar violência:





"The occupation is still there. Palestinians continue to face violence from Israeli occupation forces and it's not going to end until the occupation comes to an end."





Protestos foram feitos também em Melbourne, Brisbane e Hobart.











O Conselho de Segurança da ONU pediu aderência total ao cessar-fogo no conflito entre israelenses e palestinos, na Faixa de Gaza.





O Conselho também realçou a necessidade imediata de assistência humanitária à populaçào civil palestina, particularmente em Gaza.





Até agora já morreram, em 11 dias de confronto, pelo menos 248 palestinos, incluindo 66 crianças, e 12 israelenses, incluindo uma criança.





Stephane Dujarric, porta-voz do Secretário-Geral da Onu, António Guterres, disse que o cessar-fogo - que entrou em vigor na sexta-feira - está sendo respeitado:





"It's important for everyone to show restraint and that the status quo at the holy sites must be respected. And I think, you know, in these situations, both political leaders, religious leaders have a responsibility to speak out against anyone who disrupts peace. And we should all stand firmly against incitement and violence, especially in such a tense environment."











Milhares de estudantes por toda a Austrália, em mais de 50 cidades, foram às ruas na sexta-feira em protestos pelas mudanças climáticas, pedindo ação urgente do governo.





Ian Brown, da organização Gamilaraay Next Generation, dos povos originários da Austrália, disse estar orgulhoso do papel dos estudantes em lutar para garantir o futuro do planeta:





"There is no planet B. This is our only planet and we have to step up and make a stand.





There is only one law in this country and that is our law - the law of the land.





The land doesn't belong to us, we belong to it. It is our mother, our carer and provider."











Chegou nesta sexta, em Belo Horizonte, o avião fretado pelo governo dos Estados Unidos com 30 brasileiros deportados por imigração ilegal.





Esse é o primeiro voo de deportação de brasileiros no governo de Joe Biden, que assumiu a presidência dos Estados Unidos em janeiro.











Com rock n' roll, Itália vence Festival Eurovisão da Canção.





Portugal conquista 12.º lugar. Reino Unido em 26º e último lugar na final.





A banda italiana de rock Maneskin foi a vencedora.





Foi a primeira vitória da Itália no Festival Eurovisão desde .





A França ficou em segundo lugar.





Ao acdeitar o prêmio, o vocalista dos Maneskin disse que o rock 'n roll nunca morre:





" We just want to say to the whole of Europe, to the whole world. Rock n roll never dies!"





A Grand Final da Eurovisão vai novamente ao ar na TV SBS neste domingo, 23 de maio, às 7:30 da noite.