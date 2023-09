Notícias da Austrália e do Mundo | 24 de novembro de 2021 | SBS Portuguese

O vice-governador de Queensland disse que a confirmação do governo federal foi bem recebida depois de uma confusão sobre o custo dos testes de COVID-19 para viajantes.







Foi confirmado que visitantes de Queensland terão acesso a testes PCR gratuitos depois que foi levantada a possibilidade de cobrança de uma taxa de A$150. O Ministro da Saúde confirmou que não há cobrança nas clínicas gerenciadas pelos estados.

Greg Hunt disse ao Canal Sete de televisão que o governo federal sempre cobriu metade dos custos dos testes PCR e que nada havia mudado, ao responder ao questionamento de quem pagaria a conta.







O vice-governador Steven Miles disse que o governo federal está contribuindo com o custo e que ele recebe muito bem esse esclarecimento.















O governador da Austrália do Sul disse que é inevitável que o coronavírus retorne ao estado com a chegada de mais viajantes essa semana depois que houve mudanças na permissão de entrada de pessoas de outros estados.







Foi registrado na tarde de hoje um novo caso no estado, de uma menina que viajou com a família de Victoria para lá de carro para visitar familiares. Assim que testou positivo ela voltou com a família para Victoria. Dois dos parentes dela que moram na Austrália do Sul estão fazendo quarentena de sete dias em casa.







Os visitantes devem estar completamente vacinados para entrar no estado mas algumas pessoas que acessaram o formulário online a ser preenchido para poder entrar na Austrália do Sul tiveram dificuldade para navegar pelo sistema.

O governador Steven Marshall disse à ABC que é um risco abrir o estado para a entrada de visitantes, mas que o governo consultou especialistas de saúde.















Nova Gales do Sul, NSW, registrou 248 novos casos de transmissão local de COVID-19 e duas mortes nas últimas 24 horas. Quase 200 pessoas estão hospitalizadas com COVID-19 e 35 pacientes estão na UTI.

Victoria registrou 1.196 novos casos de transmissão local de COVID-19 e três mortes de ontem para hoje.







O Território da Capital Australiana, ACT, registrou 15 novos casos, e o Território do Norte, 11.







Foi anunciada na segunda-feira pelo primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, a reabertura das fronteiras do país para portadores de vistos temporários elegíveis completamente vacinados a partir de 1° de dezembro, uma notícia que deixou milhões de pessoas dentro e fora da Austrália muito felizes depois de um ano e oito meses de fronteira fechada no país. Durante seu pronunciamento, Scott Morrison destacou a importância da entrada de estudantes internacionais e profissionais qualificados para a economia australiana, além de associar a medida à uma conquista da população do país.







"O retorno de trabalhadores qualificados e estudantes internacionais para a Austrália é um marco importante na nossa retomada. Um marco importante do que os australianos tem sido capazes de conquistar e nos possibilitar fazer. Tudo isso significa muito para a economia do país, que precisa desses trabalhadores e quer ver os estudantes de volta. Estamos ansiosos para que isso ocorra e fizemos isso de uma maneira ordenada".















Alguns liberais levantaram questões relacionadas às leis de liberdade religiosa do governo federal, preocupados com a possibilidade de anular a legislação já existente de discriminação.







O primeiro-ministro Scott Morrison planeja introduzir as leis no parlamento nesta quinta-feira mas o parlamentar Trent Zimmerman de Nova Gales do Sul está preocupado em conservar a proteção de crenças religiosas.







A senadora Penny Wong, do partido trabalhista, disse que enquanto a liberdade de praticar uma religião é um direito humano, não deve ocorrer à custa da proteção de outras formas de discriminação.















O Instituto Australiano de Política Estratégica está alertando os países que não tem políticas cibernéticas fortes que interajam de forma cuidadosa com a China, pois o país está tentando controlar o ciberespaço.







A China espera estreitar sua cooperação com outros governos e empresas para desenvolver regulamentos online, mas está se posicionando como uma super potência cibernética.







O Instituto Australiano alerta para o engajamento com o regime comunista e cita no seu novo relatório uma tentativa da China de replicar seu sistema próprio de censura.







Uma ação coletiva representando as famílias das gerações roubadas continua, apesar do esquema de reparação do governo federal no valor de A$378.6 milhões destinado aos sobreviventes.







O esquema, que o governo espera aprovar no parlamento na próxima quinzena, é destinado a aborígenes e ilhéus do Estreito de Torres que vivem no Território do Norte e no Território da Capital Australiana, ACT, que foram forçadamente retirados de suas famílias quando crianças por serem indígenas.







Será oferecido aos sobreviventes o valor de A$75 mil em reconhecimento aos danos causados a essas pessoas pela retirada forçada de suas famílias, um pagamento de asssitência de cura de A$7 mil e a opção de receber um pedido de desculpas presencial, mas a elegibilidade é muito mais restrita do que a ação coletiva das gerações roubadas do Território do Norte. O representante legal da ação coletiva disse estar negociando com o governo federal para resolver o processo.















O governo federal está estabelecendo uma Comissão de Violência Doméstica, Familiar e Sexual como parte do plano de acabar com o abuso contra mulheres e crianças.







A comissão vai ter um custo de A$22.4 milhões em cinco anos, e vai operar como uma agência do governo para oferecer melhor apoio às vítimas sobreviventes.







O anúncio veio depois que o partido trabalhista prometeu um comissário nacional para a prevenção de violência doméstica se for eleito na próxima eleição federal.

O líder da oposição ao governo, Anthony Albanese, disse que mais tem que ser feito em todos os níveis do governo para acabar com a violência familiar.















Um homem de 55 anos de Caroline Springs continua sob custódia depois de ter sido preso na segunda-feira pelo desaparecimento de duas pessoas de Victoria que estavam acampando no ano passado.







Russel Hill e Carol Clay foram acampar nos Victorian Alps e fizeram uma última chamada de rádio do Wonnangatta Valley em março de 2020. Os detetives do grupo de pessoas desaparecidas prenderam o homem a partir das investigações e ele agora está sendo interrogado. Ele foi identificado como um piloto da companhia aérea Jetstar e foi retirado da função após ser preso.















Um homem morreu e uma mulher foi resgatada depois que a canoa deles virou no rio Yarra em Melbourne na manhã de hoje.







Os serviços de emergência foram chamados em Dight Falls, no bairro de Abbotsford, e retiraram a mulher de 46 anos da água.

O corpo do homem de 29 anos foi localizado e uma investigação foi iniciada para apurar as circinstâncias da morte.















Na Europa, alguns hospitais holandeses estão transferindo pacientes para clínicas na Alemanha por causa da superlotação no sistema de saúde da Holanda.







O número de pacientes está aumentando, o que coloca pressão nos hospitais, pois as pessoas são transportadas em ambulâncias com equipamentos especiais com supervisão de médicos e enfermeiros.







Apesar da demanda por serviços, a enfermeira em treinamento Ana Pereira disse que se peocupa com a discriminação de pessoas que não estão vacinadas contra a COVID-19. Ela falou que preferia não ter se vacinado mas que sem a vacina não é permitido fazer quase nada.











Foram divulgados em uma cerimônia na tarde dessa terça-feira os indicados ao Grammy 2022. Para esta edição houve um aumento de indicados nas três principais categorias, de oito para dez.







Segundo o CEO da Recording Academy, Harvey Mason Jr, ao adicionar mais indicados há uma inclusão maior de gêneros e artistas.







Entre os indicados a álbum do ano estão Justin Bieber e Taylor Swift. Já a nova música do grupo sueco Abba, "I still have faith in you" concorre a gravação do ano. A cerimônia de premiação vai ser realizada no dia 31 de janeiro de 2022 em Los Angeles.















A Human Rights Watch, organização internacional de direitos humanos, está acusando o Comitê Olímpico Internacional de ter tido uma conduta vergonhosa ao fazer parte de uma chamada de vídeo com a estrela do tênis Peng Shuai.







O presidente do comitê, Thomas Bach, está sendo criticado por ter participado da chamada de vídeo com a tenista na qual ela confirmou estar segura após ter declarado que sofreu agressão sexual de um ex-líder do partido comunista chinês. Chamada de video entre o presidente do COI, Thomas Bach, e a tenista chinesa Peng Shuai não garante que ela esteja segura, segundo Human Rights Watch. Source: AAP Havia uma grande preocupação sobre o bem-estar da tenista mas agora o Human Rights Watch declarou que oficiais olímpicos estão se envolvendo em um relatório criado pelo governo sobre a liberdade de Peng Shuai.







A diretora da organização internacional dos direitos humanos na China, Sophie Richardson, disse que ainda há questões não respondidas sobre a segurança da jogadora e que a chamada e vídeo foi algo público que não garante que ela esteja realmente livre para se comunicar.