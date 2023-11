Notícias da Austrália e do Mundo | SBS em Português | 15 de dezembro de 2020

O governo da Austrália Ocidental anunciou uma recompensa de até um milhão de dólares por informações sobre a morte de uma pessoa ligada a um clube de motoqueiros.





O homem de 51 anos morreu no hospital depois de ser baleado no Kwinana Motorplex no sábado e o governo está exigindo que o perpetrador enfrente a Justiça.

Qualquer pessoa que forneça informações pode ter alguma imunidade no processo, caso não seja o principal autor do crime.





O comissário-assistente de polícia Brad Joyce diz que oferecer uma recompensa neste ponto inicial da investigação é incomum, mas é fundamental para este caso.





"O que sabemos é que muitas pessoas podem saber de algo, mas podem ter medo de se manifestar. Pode ser que eles estejam em uma posição em que este milhão de dólares pode ser o que eles precisam para vir até nós."





Outro homem foi baleado e uma criança de cinco anos sofreu ferimentos leves durante o tiroteio.





----





O ministro federal da Agricultura criticou os desempregados por não aceitarem trabalhos em fazendas e por preferirem ficar em casa.





David Littleproud diz que os australianos têm a oportunidade de fazer trabalhos rurais, mas há um grande grupo de beneficiários não quer fazê-lo.





Ele disse à Sky News que os governos estaduais não estão aprovando arranjos especiais de quarentena para trabalhadores estrangeiros para preencher a falta de mão de obra.

"Muitos desses empregos estão a milhares de quilômetros de distância de onde as pessoas estão. Mas tentamos incentivá-los com pagamentos para assumir esses trabalhos, mas simplesmente não temos o luxo de sentar e esperar mais e, na verdade, nós não tenha o luxo de sentar e esperar mais pelos estados também."





---





As audiências finais para a Comissão Real de Deficiência sobre abuso e negligência de pessoas com deficiência durante o ano estão acontecendo entre nestas terça e quarta-feiras.





O foco desta semana é a educação e capacitação de profissionais de saúde para o atendimento e tratamento de pessoas portadoras de deficiência.





O presidente Ronald Sackville diz que o sistema de saúde da Austrália enfrenta desafios que podem prejudicar os resultados das pessoas deficientes na comunidade.





"Houve e continua a haver negligência sistêmica de pessoas com deficiência cognitiva no sistema de saúde australiano."





As audiências públicas continuarão em fevereiro do próximo ano.





----





O ministro das Relações Exteriores da Austrália afirma que, se a proibição do carvão na China for confirmada, será um ato discriminatório que não cumprirá às obrigações do acordo de livre comércio.





O governo federal espera esclarecer sobre a decisão da China de banir o carvão australiano, o que poderia intensificar sua disputa comercial. Minister for Foreign Affairs Marise Payne makes a keynote speech to the diplomatic corps at the Department of Foreign Affairs and Trade Source: AAP A senadora Marise Payne disse que o governo está trabalhando em estreita colaboração com a indústria australiana e as agências chinesas para resolver os problemas.





"Temos uma longa história de relações muito positivas. No passado, tivemos oportunidades de trabalhar com essas questões e estou ansiosa para fazer isso novamente com representantes do governo chinês.]]





---





Uma investigação da Austrália do Sul concluiu que guardas de segurança infectados com COVID-19 estavam sentados do lado de fora dos quartos de viajantes que retornaram do exterior em uma instalação de quarentena.





O inquérito não encontrou evidências de que os guardas tivessem entrado em qualquer quarto, mas eles ficaram sentados do lado de fora por longos períodos e a ventilação insuficiente nos corredores do hotel contribuiu para a infecção.





A diretora de saúde pública, Nicola Spurrier, disse que o vírus é altamente infeccioso e as autoridades agora estão implementando guardas de segurança em hotéis de quarentena.





"Então eu não acho que jamais seremos capazes de dizer com certeza exatamente em que hora e ponto a transmissão ocorreu nessas duas instâncias, mas o que essa informação nos deu de mais importante para o futuro é como melhorar nosso sistema."