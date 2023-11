Notícias da Austrália e do Mundo | SBS em Português | 22 de dezembro de 2020

A governadora de Nova Gales do Sul, Gladys Berejiklian, declarou estar feliz com a tendência de queda nos casos positivos de COVID-19. Ela diz que isso mostra que a política de ação escolhida está correta.





Oito infecções foram registradas nas últimas 24 horas: sete estão diretamente ligadas ao surto das Northern Beaches, que agora soma 90 casos.





O oitavo caso é de uma enfermeira envolvida no transporte de pacientes em quarentena em um hotel.

Berejiklian diz, que mesmo que a situação continue volátil, ver a queda do número diário para um dígito é encorajador.





"A volatilidade está aí. E você pode ter números baixos um dia e eles podem voltar a subir. Mas eu preferiria estar onde estamos agora do que onde estávamos dois ou três dias atrás. Então, isso me dá uma grau de conforto que agora estamos arrefecendo, você sabe, números de um dígito, não mais 20 ou 30. Mas certamente é volátil e temos que olhar para a situação à medida que evolui."





Um recorde de 44.466 testes foram processados ​​nas 24 horas, segundo dados das 20h de segunda-feira.





---





Os rastreadores de contato em Nova Gales do Sul adicionaram cinquenta novos locais à lista de hotspots de COVID-19. Entre estas estão a Cortex Gym em Alexandria, BodyFit Gym em Blacktown e o London Hotel em Paddington.





O diretor de saúde do estado, Kerry Chant, diz que a lista inclui vários locais em Sydney, fora das Northern Beaches.





"É uma mudança rápida. Estamos adotando um limite muito baixo para colocar esses locais na lista. Portanto, fique alerta e compartilhe essa informação com seus amigos. Estamos particularmente preocupados com os eventos de transmissão que ocorrem fora das Northern Beaches porque os residentes nessas áreas não estão sujeitos às mesmas regras de bloqueio que nas Northern Beaches."





---





O médico-chefe Paul Kelly diz que não há necessidade de alterar os arranjos de fronteira da Austrália para proibir voos do Reino Unido, por conta de uma nova cepa de COVID-19, considerada mais contagiosa.





Ele diz que as novas evidências sobre a nova cepa estão sendo acompanhadas de perto.





"Não há evidências no momento de que tenha algum efeito sobre a gravidade da doença do vírus. Não há evidências no momento de que interfira com a vacina. Não há evidências no momento de que interfira com testes de diagnóstico. Essa é a verdade. Obviamente, estamos olhando com atenção. Mas, no momento, não há necessidade de que isso seja o motivo de mudarmos qualquer um dos nossos arranjos aqui na Austrália, ou de nos preocuparmos com as pessoas vindas do Reino Unido."





---





Autoridades de Victoria dizem ter identificado 300 pessoas no estado que visitaram os hotspots de COVID-19 em Nova Gales do Sul.





Jeroen Weimar, secretário-adjunto do Departamento de Saúde e Serviços Humanos, diz que esse número deve crescer.





"Neste momento, estamos lidando com um total de 300 contatos próximos identificados do surto de Nova Gales do Sul. Quando digo contatos próximos, essas são pessoas que sabemos que estiveram na zona vermelha (Grande Sydney ou Central Coast) ou na zona âmbar, e quem continuamos a procurar para testes e requisitos de isolamento. Espero que esse número cresça nos próximos dias, à medida que obtemos os resultados dos testes para os viajantes restantes que retornam."





O teste de resposta rápida está em andamento para os contatos próximos de uma adolescente vitoriana que testou positivo para COVID-19, depois que ela retornou recentemente das Northern Beaches Sydney.





O ministro estadual da Saúde, Martin Foley, disse que a exposição da comunidade é limitada, uma vez que a menina de 15 anos já estava isolada em casa quando os resultados dos testes chegaram.





---





A Polícia de Queensland afirma que não hesitará em multar qualquer pessoa que violar o fechamento estrito da divisa de Queensland, a partir das 6h de hoje.

Até agora, 115 pessoas de Nova Gales do Sul tiveram a entrada proibida no estado, desde as 16 horas de 21 de dezembro, depois que uma limitação de divisa foi imposta por conta do surto das Northern Beaches.





O chefe de polícia, superintendente Mark Wheeler, diz que uma mulher de Sydney mentiu duas vezes para tentar entrar no estado.





"A polícia foi muito diligente, verificou a história, que não estava correta. Então, eles recusaram a entrada daquela pessoa. Essa pessoa dirigiu até o posto de controle M1, cerca de 10 ou 15 minutos depois. Tentou entrar novamente. Nós alegamos que ela forneceu uma conta falsa e que solicitou um passe de declaração falso. Por isso, ela foi impedida de entrar no estado e recebeu uma multa por violação de AUD $ 4.300. E acho que isso mostra que as pessoas ainda tentarão testar nosso sistema."