O futebol português de pernas para o ar com o domínio absoluto do Sporting

A tradição do futebol português está de pernas para o ar. O Benfica, com 2 derrotas consecutivas no campeonato, a última em casa, 2-3 diante do Braga, e o Porto a 6 pontos do topo, que é ocupado em solitário pelo Sporting, que tem 4 pontos de avanço sobre a dupla Benfica e Braga e seis sobre o FC do Porto.





O Sporting que, no começo da temporada, parecia destinado a mais uma época frágil. Ao final, é a equipa que, com recurso a jogadores portugueses de baixo custo e a muita prata jovem da casa, melhor joga e lidera.





Com cerca de um quinto do campeonato decorrido, o Sporting continua invencível e com 19 pontos conquistados em 21 possíveis, com o melhor ataque do campeonato (19 golos marcados), a melhor defesa (quatro sofridos) e o melhor marcador (Pedro Gonçalves, com sete golos). Projectar as restantes 27 jornadas tendo como referência as primeiras sete é um exercício inútil, mas é indesmentível que o trabalho de Rúben Amorim está a dar resultados.