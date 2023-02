Portugal vence Camarões e está apurado para a Copa do Mundo feminina na Austrália e Nova Zelândia em julho

Momento histórico para o futebol feminino português. A equipa do treinador Francisco Neto derrotou Camarões por 2 a 1 no último play-off e garantiu, pela primeira vez, o apuramento para a Copa do Mundo, que este ano será disputada na Austrália e Nova Zelândia entre 20 de julho e 20 de agosto.





A vitória ocorreu sob emoções nos minutos finais. Diana Gomes abriu o marcador aos 22 minutos de partida, mas as camaronesas empataram com Ajara Njoya aos 89 minutos de partida.





Quando todos aguardavam o tempo extra, uma atleta de Camarões colocou a mão na bola dentro da grande área e permitiu que Carole Costa desse números finais ao jogo.





A primeira participação de Portugal num Mundial terá início no Grupo E, que é um dos mais difíceis, ao lado de Estados Unidos, Países Baixos e Vietname.





As norte-americanas e holandesas fizeram a final da última Copa, vencida pelos Estados Unidos, em 2019.





Os três duelos de Portugal na fase de grupos ocorrerão na Nova Zelândia.





A estreia contra as holandesas ocorrerá em Dunedin a 23 de julho. O segundo dulo contra as vietnamitas, em Hamilton, três dias depois. E a terceira partida contra as fortes norte-americanas será no Eden Park, em Auckland, a primeiro de agosto.





As duas equipas melhor colocadas se apuram para os oitavos de final.