“Quero ser o melhor, quero ganhar os maiores torneios do mundo”, diz Novak Djokovic de volta a Melbourne.

A edição deste ano do Australian Open conta a volta do ex-número 1 do mundo (atual quinto do ranking), Novak Djokovic.





O sérvio teve seu visto cancelado e foi deportado da Austrália no ano passado após polêmica decisão do então Ministro da Imigração da Austrália, Alex Hawke, de cancelar o visto de Djokovic por não apresentar comprovante de vacinação contra a COVID-19.





Djokovic vai em busca de seu décimo título na Austrália. Cabeça-de-chave número quatro, ele enfrenta na primeira rodada o espanhol Carballes Baena.





Djokovic também vai em busca de seu vigésimo segundo título de Grand Slam. Até o momento, o espanhol Rafael Nadal é o tenista com maior títulos de Grand Slam na Era Aberta – já são 22.



“Por isso continuo jogando tênis profissional, porque quero ser o melhor, quero ganhar os maiores torneios do mundo. É também uma das maiores razões pelas quais eu estava realmente ansioso para voltar para a Austrália: por causa do meu histórico de vitórias aqui”, disse Djokovic.





Brasileiros





O único representante brasileiro na chave principal de simples desse ano será Thiago Monteiro. Monteiro encara o francês Constant Lestienne na primeira rodada.



Thiago Monteiro busca avançar para segunda rodada pela segunda vez em Melbourne. Source: EPA / EPA/MADE NAGI Nas duplas masculinas o Brasil conta com quatro representantes. Thiago Monteiro joga ao lado do espanhol Pedro Martinez e enfrentam na primeira rodada dupla sul-africana formada por Lloyd Harris e Raven Klaasen.





Marcelo Demoliner joga ao lado do italiano Andrea Vavassori. Eles enfrentam os belgas Sander Gille e Jordan Vliegen por uma vaga na segunda rodada.





Marcelo Melo forma dupla com o norte-americano Mackenzie Mcdonald. Eles encaram a dupla cabeça-de-chave número 5 formada pelo croata Ivan Dodig e Austin Krajicek dos Estados Unidos.





O brasileiro Rafael Matos e o espanhol David Vega Hernandez são a dupla cabeça-de-chave número 13 e têm pela frente os poloneses Hugo Nys e Jan Zielinski.





No simples feminino, o Brasil contará com Beatriz Haddad Maia, cabeça-de-chave 14, e Laura Pigossi.



Haddad Maia encara a espanhola Nuria Parrizas Diaz, enquanto Pigossi enfrenta a norte-americana Catherine McNally.



Bia Haddad é uma das esperanças do Brasil no feminino. Source: SBS / Milton da Rocha SBS Portuguese Nas duplas femininas, Haddad Maia joga ao lado da chinesa Shuai Zhang. Elas são cabeças-de-chave número 7 e encaram a dupla formada pela canadense Leylah Fernandez e a norte-americana Bethanie Mattek-Sands.





Já Luisa Stefani faz dupla com a norte-americana Catherine McNally. Cabeças-de-chave número 15, elas encaram as australianas Jaimee Fourlis e Astra Sharma.





Portugueses





No simples masculino, Portugal conta com João Souza e Nuno Borges.



Tenista português, João Souza. Source: Getty / Getty Images AsiaPac Souza encara o espanhol cabeça-de-chave número 24, Roberto Bautista Agut. Já Borges enfrenta o italiano Lorenzo Sonego em busca de uma vaga na segunda rodada do torneio.





Nas duplas, a esperança de Portugal está em Francisco Cabral e João Souza, que encaram o croata Nikola Cacic e Aisam Qureshi, do Paquistão, na primeira rodada.





Ausências





A edição deste ano do Australian Open não contará com a participação de alguns grandes nomes do circuito.





A ex-número 1 do mundo Simona Halep está fora do torneio deste ano por conta de suspensão por doping após o US Open do ano passado.





A japonesa Naomi Osaka, bi-campeã na Austrália desistiu do torneio deste ano após anunciar gravidez.



A tenista número 1 da Austrália, Ajla Tomljanovic, teve que abandonar a chave principal depois de lesão no joelho.



No masculino, o espanhol número 1 do mundo, Carlos Alcaraz, desistiu do Open desse ano por conta de uma lesão no abdômen. Com a desistência do tenista de 19 anos, Rafael Nadal, Casper Ruud, Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas podem assumir o topo do ranking, caso vençam em Melbourne.