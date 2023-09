Rock in Rio Lisboa 2022: De Muse, Post Malone a Anitta e Xutos e Pontapés

O rock alternativo dos Muse, os veteranos Black Eyed Peas, os portugueses Xutos e Pontapés e a brasileira Ivete Sangalo, são os cabeças-de-cartaz dos dois primeiros dias do evento, que no segundo fim de semana terá algum revivalismo dos anos 80 e contará com concertos de, entre outros, a new wave dos Duran Duran, os noruegueses A-Ha, o rap-rock-pop de Post Malone, a brasileira Anitta, o angolano Paulo Flores que é lenda da kizomba e diferentes gerações portuguesas, de José Cid, com 80 anos mas sempre fogoso à nova revelação do fado, Sara Correia.



A história do Rock in Rio-Lisboa tem 20 anos.





Quando veio a Portugal pela primeira vez, no começo dos anos 2000, Roberto Medina ficou “encantado”. Seduzido pelo potencial de Lisboa, o empresário brasileiro, criador do grande festival carioca Rock In Rio, de imediato idealizou uma versão portuguesa daquele evento.





O “sonho” que Roberto Medina teve para Lisboa e para o Parque da Bela Vista, na zona oriental da cidade, acabou por se concretizar em 2004, repetindo-se bianualmente até 2020, ano cuja edição foi cancelada devido à pandemia.