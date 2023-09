Sem medo de contaminação, torcedores do São Paulo protestam no CT

Em plena pandemia, com mais de 145 mil mortos por COVID-19, mais de uma centena de torcedores do São Paulo foram à porta do centro de treinamento do clube para protestar contra jogadores e dirigentes, além de fazer ameaças. Motivo: o time dirigido pelo técnico Fernando Diniz foi eliminado da Libertadores da América. Crise no clube que não conquista títulos há 8 anos.





Também neste boletim: depois do técnico, agora o assistente técnico do Flamengo está infectado com COVID-19. Jordi Guerrero, braço direito do técnico Domènec Torrent, está contaminado. Como o treinador principal já está em quarentena, o Flamengo deverá ser dirigido neste domingo contra o Athletico pelo segundo assistente, Jordi Gris.